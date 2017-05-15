Уничтожен зенитно-ракетный комплекс «ОСА» Армении – ФОТО – ВИДЕО

Армения продолжает вести провокационную деятельность на линии фронта в целях повышения напряженности.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, 15 мая на Физули-Ходжавендском направлении фронта Армения попыталась взять под свой контроль воздушное пространство путем вывода на новую позицию на передовой линии зенитно-ракетного комплекса «ОСА».

В целях предотвращения реальной опасности для летательных аппаратов нашей страны и активности врага был уничтожен ЗРК «ОСА», личный состав (экипаж), обслуживавший его, и транспорт оснащения данного комплекса Армении.

Следует отметить, что экипаж данного комплекса, который может взять под наблюдение воздушные цели с расстояния радиусом в 45 километров и уничтожать их с расстояния в 9 километров, состоит из 5 человек.

Р.Д., И.А.