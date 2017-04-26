В случае победы во втором туре президентских выборов Эммануэль Макрон пообещал продолжить борьбу за полное международное признание т.н. «геноцида армян».

24 апреля он принял участие в памятном мероприятии, посвященном 102-й годовщине трагических событий в Османской империи 1915 года, которые армяне считают «геноцидом».

«Очень важно сохранять память о нашей истории. […] Я осведомлен по всем важным вопросам, многие из которых до сих пор не решены. И если через 15 дней французский народ вверит мне свою судьбу, то я вместе с армянами Франции и французами армянского происхождения пойду до конца. То есть, до полного признания геноцида», - цитирует Макрона издание Sputnik.

Эммануэль Макрон также затронул тему нагорно-карабахского конфликта, отметив, что она носит более комплексный характер, и усилий одной Франции в решении этой проблемы будет недостаточно.

Тем не менее в случае избрания президентом Франции он пообещал приложить «максимум усилий для полноценного решения карабахского конфликта».

Отметим, что Армения настаивает на том, что в результате т.н. «геноцида» в 1915 году в Османской империи погибли полтора миллиона армян. Турция считает эту цифру завышенной и объясняет гибель армян реалиями военного времени. Согласно историческим данным, во время Первой мировой войны армянское население Османской Империи вело борьбу на стороне «Антанты» против военного блока «Тройственный союз», в который входила Османская Турция.

Турция неоднократно предлагала Армении открыть архивы и предоставить всю информацию, которую они содержат, на рассмотрение международных специалистов и ученых-исследователей в этой сфере. Армения инициативу игнорирует, предпочитая требовать у всего мира признания «геноцида» на основе заявлений современников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2014 году впервые принес соболезнования потомкам армян, погибших на территории Османской империи. При этом он подверг критике власти Армении, которые, по его словам, превращают эту тему в предмет политического конфликта.

1news.az