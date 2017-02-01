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В мире

Украина поднимет в Совбезе вопрос о недостаточном участии ООН в разрешении замороженных конфликтов 01.02.2017 11:15

С 1 февраля Украина в течение месяца будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Одни из приоритетных тем украинского председательства - разрешение конфликтов на постсоветском пространстве и вопрос участия в этом процессе Организации Объединенных Наций.

«Как ни удивительно, но когда мы подыскивали тему для нашего председательства, оказалось, что в целом тема безопасности в Европе, конфликтов, роли и участия ООН в их урегулировании не рассматривалась уже много лет», - заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью Радиослужбе ООН.

Теме конфликтов в феврале будет посвящена министерская встреча, которая пройдет 21 февраля при председательстве министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

«Если посмотреть на Европу в целом, то есть Кипр, где присутствует [миротворческая] миссия ООН, есть целый ряд замороженных конфликтов. В части из них – это Грузия и отдельно Абхазия – в 90-е годы были представительства ООН или миссии ООН, но сейчас они уже не работают, сейчас этим занимается больше ОБСЕ либо вообще никто не занимается.

Есть замороженный конфликт в Приднестровье, где ничего не движется, не происходит уже много лет. Есть конфликт в Нагорном Карабахе, которым занимается Минская группа ОБСЕ, но там тоже особого прогресса не видно. Ну, и, наконец, есть Донбасс», - добавил посол.

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По словам Владимира Ельченко, Украина собирается сфокусировать внимание в ООН на теме конфликтов не для того, чтобы рассказать только о ситуации в Донбассе.

«Для этого у нас было и будет еще много поводов в течение этого года.

Цель – показать международному сообществу, что на европейскую систему безопасности нужно смотреть в комплексе и найти те точки, где, по нашему мнению, участие ООН недостаточно», -  сказал он.

«Хоть и общепринято, что в Европе главным образом за вопросы безопасности отвечает ОБСЕ, но вмешательство ООН, в хорошем смысле этого слова, не помешало бы, - полагает Ельченко. - Я думаю, что здесь есть еще большое поле для размышлений».

Елена Остапенко, Э.Т.

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