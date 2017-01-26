С 1 февраля Украина в течение месяца будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Центральными мероприятиями украинского председательства станут заседание высокого уровня по разрешению конфликтов в Европе и открытые дебаты, посвященные предотвращению террористических нападений на важные объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил Службе новостей ООН постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

На обоих заседаниях будет председательствовать министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Посол также не исключил возможности визита в штаб-квартиру ООН в феврале президента страны Петра Порошенко.



Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что намерен лично принять участие в заседании высокого уровня по разрешению конфликтов в Европе. Первые шаги нового генсекретаря совпадают с периодом председательства Украины.

По словам Ельченко, по результатам открытых дебатов, посвященных предотвращению террористических нападений на критические объекты инфраструктуры, которые пройдут 13 февраля, планируется принятие резолюции.



«У нас готов проект резолюции по этому вопросу. Он сейчас разослан всем членам Совета Безопасности, и мы ждем их идей и предложений с тем, чтобы на самом заседании или после его завершения выйти на принятие этой резолюции, которая будет таким своеобразным кодексом поведения стран в случае возникновения подобных террористических угроз», - заявил Владимир Ельченко.

Он подчеркнул, что сегодня это крайне актуальная проблема. Речь идет об опасности кибератак, нападений на нефтепроводы, электростанции, аэропорты, морские пути –объекты, от которых зависят безопасность и жизнь многих людей.

Этот вопрос имеет важное значение и для Украины, подчеркнул он, особенно сейчас, в условиях конфликта на востоке страны.

Елена Остапенко, Э.Т.