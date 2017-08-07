По подозрению в совершении тяжелой аварии на автомобиле марки Gelandewagen, произошедшей 3 августа в Баку на проспекте Гейдара Алиева, решением Наримановского районного суда арестован Наиль Аллахвердиев.

Об этом сообщает Report.az.

Отметим, что в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, что в аварии, произошедшей 3 августа, двое человек погибли, трое пострадали. Двое из пострадавших - граждане Турции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Отметим, что во время происшествия автомобиль Н.Аллахвердиева марки Gelandewagen устроил гонки с автомобилем марки Mazda (госномер 99 FS 777), управляемым Мирмухаммедом Исмайловым.

М.Исмайлов, обвиняемый в автохулиганстве, приговорен к административному аресту сроком на месяц.

Читайте по теме:

МВД: «За рулем Gelandewagen, совершившего тяжелое ДТП в Баку, был внук вице-премьера Азербайджана» - ФОТО

Арестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТО

А.А.