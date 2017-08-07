USD1.7008
EUR2.0206
RUB0.0282
Brent51.85
WTI48.89
Золото2 156.78
S&P 500 Index2 472.16
Nikkei 22519 952.33
Общество

Арестован Наиль Аллахвердиев, совершивший аварию на автомобиле Gelandewagen - ФОТО 07.08.2017 11:40

По подозрению в совершении тяжелой аварии на автомобиле марки Gelandewagen, произошедшей 3 августа в Баку на проспекте Гейдара Алиева, решением Наримановского районного суда арестован Наиль Аллахвердиев.

Об этом сообщает Report.az.

Отметим, что в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, что в аварии, произошедшей 3 августа, двое человек погибли, трое пострадали. Двое из пострадавших - граждане Турции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Отметим, что во время происшествия автомобиль Н.Аллахвердиева марки Gelandewagen устроил гонки с автомобилем марки Mazda (госномер 99 FS 777), управляемым Мирмухаммедом Исмайловым. 

М.Исмайлов, обвиняемый в автохулиганстве, приговорен к административному аресту сроком на месяц.

Читайте по теме:

МВД: «За рулем Gelandewagen, совершившего тяжелое ДТП в Баку, был внук вице-премьера Азербайджана» - ФОТО

Арестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТО

А.А.

539количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В метро Торонто хозяйка искусала свою собаку - ВИДЕОАрестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТОВ семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО«Танцующий миллионер» отпраздновал 50-летие - ФОТО - ВИДЕОШвейцарцы вымогают у Азербайджана деньги за прекращение деятельности в оккупированном КарабахеНазвана самая большая опасность для человекаАзербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горамиСотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТОИстория одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕОУсейн Болт проиграл последний старт в карьере – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 августа12:36 МВД и Генпрокуратура об аварии с участием Gelandewagen, повлекшей гибель людей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО12:28 Стала известна причина, по которой Андрей Малахов ушел с Первого канала – ФОТО12:20 Соперник «Карабаха» проиграл датское дерби – ФОТО – ВИДЕО12:04 Армянский язык в Азербайджане: кто и зачем его изучает?11:56 В YouTube новый лидер: клип «See you again» больше не является самым просматриваемым роликом – ВИДЕО11:48 Крупнейшая любительская фубольная лига MFL завершила первый сезон ярким финалом – ФОТО11:32 Ренат Дадашов забил за «Айнтрахт» - ВИДЕО11:24 Кремль опубликовал обещанное видео отдыха и рыбалки Владимира Путина – ФОТО – ВИДЕО11:16 Сотрудники Дорожной полиции используют поддельные алкотестеры? – ФОТО11:08 В семье умершего от рака режиссера Шахина Закизаде произошла трагедия – ФОТО11:00 Азербайджанский футбол: о том, почему новые успехи не за горами10:44 Оксана Расулова и Эльшад Хосе презентуют фильм, трейлер которого вызвал ажиотаж в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО10:36 Хасан Роухани о нагорно-карабахском вопросе10:28 История одной дружбы: как сирийский мальчик и собака нашли друг друга на улицах Стамбула – ФОТО – ВИДЕО10:20 Мубариз Ахмедоглу: Пример Австрии продемонстрировал неэффективность ОБСЕ в урегулировании конфликтов