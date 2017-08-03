Возбуждено уголовное дело по факту тяжелого ДТП, произошедшего на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку, где автомобиль Mercedes Gelandewagen сбил пешехода, после чего врезался в автомобиль ВАЗ-21015, а затем в бордюр.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, дело возбуждено по статье 263.3 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, приведшее к гибели двух и более человек») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Также уже точно установлены личности погибших и пострадавших. По последним данным, в аварии погибли водитель Mercedes Gelandewagen Мехти Алиев и пешеход Вагиф Асадов. Пострадали два человека – граждане Турции Муталлиб и Сонгюль Чекиш, которые доставлены в больницу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

03.08.2017 23:55

В Баку произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще один пострадал.

В результате аварии погибли водитель “Mercedes Gelandewagen” и пешеход, еще один человек ранен.

Водитель “Mercedes Gelandewagen” Мехди Алиев погиб на месте происшествия.

На место происшествия были привлечены пожарные и полицейские.

Отметим, что сообщения о том, что в машине находился внук вице-премьера Али Гасанова, который якобы погиб в результате ДТП, не соответствуют действительности.

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В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще 1 пострадал.

Как сообщает корреспондент АПА с места происшествия, двигавшийся на большой скорости автомобиль марки “Mercedes Gelandewagen”, потерял управление и врезался сзади в «ВАЗ 21015».

“Mercedes Gelandewagen” затем снес придорожную ограду и съехал на второстепенную дорогу. После аварии автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли двое, включая водителя.

По сообщению, в результате ДТП пострадал также пешеход.

На место происшествия привлечены пожарные и полицейские.

Выясняются личности погибших и пострадавшего.

АПА