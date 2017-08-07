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Общество

Арестован второй участник смертельной гонки с Gelandewagen - ФОТО 07.08.2017 02:06

Водитель автомобиля Mazda обвиняется в автохулиганстве и приговорен Наримановским судом к административному аресту сроком на месяц.

Водитель автомобиля Mazda с государственным номерным знаком 99 FS 777 Мирмухаммед Исмайлов, участвовавший в гонке с автомобилем марки Galendewagen перед аварией, которая произошла 3 августа на проспекте Гейдара Алиева в Баку, в воскресенье был доставлен в Наримановский районный суд.

На процессе под председательством судьи Кямалы Амирхановой Исмайлов, обвиняемый в автохулиганстве, был приговорен к административному аресту сроком на месяц.

Отметим, что Исмайлов, известный под прозвищем "Мага", приходится сыном бывшему заместителю начальника отдела Государственной дорожной полиции Насиминского районного управления полиции города Баку майору полиции Аловсату Исмайлову.

Сообщается, что брат Мирмухаммеда Исмайлова работает в 20-м отделении полиции Насиминского районного управления полиции.

Вечером третьего августа в 21:30 перед зданием Азербайджанской государственной академии художеств на проспекте Гейдара Алиева автомобиль марки Mercedes Gelandewagen затеял гонки с автомобилем марки Mazda с госномерами 777. Двигаясь на высокой скорости, водитель Gelandewagen налетел на попутную автомашину, от столкновения потерял управление и, вылетев с основной дороги на второстепенную, сбил троих пешеходов и влетел в ограждение, вследствие чего машина загорелась.

В результате аварии погибли два человека — пассажир машины и пешеход. Еще два пешехода, супруги из Турции, в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Согласно заявлению МВД, за рулем Mercedes Gelandewagen находился гражданин Наиль Аллахвердиев — внук вице-премьера АР Али Гасанова.

«Спутник»

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