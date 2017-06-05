Полиция начала разбирательство по информации о групповом изнасиловании 12-летнего мальчика в Сураханском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, в полицию с заявлением обратилась проживающая в поселке Говсан семья 12-летнего А.К. (имя мальчика не называется из этических соображений – прим. авт.).

В заявлении семья указала, что мальчика на пляже в поселке изнасиловали трое молодых людей в возрасте 16-18 лет.

«Пострадавший мальчик рассказал все родителям, и те обратились в полицию. По обращению начато разбирательство, проводятся опросы соседей и другие необходимые оперативные мероприятия», - подчеркнули в полиции.

Отметим, что статья 149.2.3. («Изнасилование, совершенное группой лиц в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего совершеннолетия») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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