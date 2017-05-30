Полиция проверяет информацию об изнасиловании мальчика 14-летним подростком в Баку

Полиция начала разбирательство по информации об изнасиловании 7-летнего мальчика 14-летним подростком в Баку.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Ясамальского района Баку, в полицию с заявлением обратилась проживающая на ул.Акима Аббасова семья 7-летнего Ф.А. (имя мальчика не называется из этических соображений – прим. авт.).

В заявлении семья указала, что мальчика в подвале их здания изнасиловал сосед - 14-летний сын выходцев из Агдамского района республики Ариф Б. (фамилия подростка не называется в интересах следствия – прим. авт.).

«Пострадавший мальчик рассказал все родителям, и те обратились в полицию. По обращению начато разбирательство, проводятся опросы соседей и другие необходимые оперативные мероприятия», - отметили в полиции и подчеркнули, что разбирательство выявит истину, и подросток, если его вина будет доказана, получит предусмотренное законом наказание.

Отметим, что статья 20 («Возраст, с которого наступает уголовная ответственность») Уголовного кодекса Азербайджана гласит, что лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за умышленное убийство, умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование , насильственные действия сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, терроризм и т.д.

В свою очередь, статья 149.2.3. («Изнасилование, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего совершеннолетия»), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Тимур Рзаев, Э.Т.