Педофилия – мерзость, одно из тех преступлений, которым нет ни оправдания, ни прощения.

Потому что, какое бы наказание потом не дали педофилу, его жертва – ребенок – всю жизнь будет жить с искореженным, страшным детством, с памятью о внутренней боли, которую очень трудно будет забыть.

Встреча его ребенка с педофилом – кошмар наяву для любого родителя. Поэтому взрослые стараются провожать и встречать своих детей из школы, кружков, секций, следят за ними на прогулках и не позволяют гулять допоздна, ставя еще 1001 запрет. Детям зачастую все это кажется ненужной перестраховкой, а зря - никто не знает, где и когда ему может повстречаться педофил.

В этом смысле показательна одна из самых обсуждаемых сейчас в Баку историй, произошедшая в одном из домов на улице Акима Аббасова в Ясамальском районе Баку.

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Полиция проверяет информацию об изнасиловании мальчика 14-летним подростком в Баку

Как сообщалось ранее, в Управлении полиции Ясамальского района Баку 1news.az заявили, что в полицию с заявлением обратилась проживающая на ул.Акима Аббасова семья 7-летнего Ф.А. (имя мальчика не называется из этических соображений – прим. авт.). В заявлении семья указала, что мальчика в подвале их здания изнасиловал сосед - 14-летний сын выходцев из Агдамского района республики Ариф Б. (фамилия подростка не называется в интересах следствия – прим. авт.).

«Пострадавший мальчик рассказал все родителям, и те обратились в полицию. По обращению начато разбирательство, проводятся опросы соседей и другие необходимые оперативные мероприятия», - отметили в полиции и подчеркнули, что разбирательство выявит истину, и подросток, если его вина будет доказана, получит предусмотренное законом наказание.

Естественно, случай сам по себе вопиющий. Подросток уговорил мальчика в два раза младше него спуститься в подвал и там надругался над ним. Да, дети порой могут что-то придумать, но в данном случае, вероятнее всего, мальчик говорит чистую правду – смысла лгать нет никакого.

И, несмотря на весь трагизм ситуации, очень хорошо, что между пострадавшим ребенком и его родителями есть доверие, дружба. И малыш, испытывая просто неописуемые внутренние психологические трудности, все же набрался смелости и рассказал своим самым близким о случившейся с ним беде. А так бывает далеко не всегда – вспомним тот же пример растленных католическими священниками-педофилами детей, которые в Италии, Ирландии или Англии порой только через 20-30 лет, уже взрослыми людьми, находят в себе смелость рассказать о случившейся с ними в детстве беде.

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По мнению практикующего детского психолога, врача Самиры Ахундовой, чтобы избежать подобных случаев, нужно в первую очередь любить своего ребенка и посвящать себя ему.

«Это - тема доверия, которое закладывается в семье с первых лет жизни ребенка. Если в самой семье, во внутрисемейных отношениях нет доверия, ребенок никогда не расскажет о подобном родителям. Если ребенку угрожают внутри семьи и угрожают на улице, он жертвенен и дома, и вне его. Ребенку дома говорят: «Не плачь!», пытаются сделать из него удобного себе ребенка. А ведь надо принимать детей всякими, разными… Если всего этого не происходит, то мы видим множество случаев, когда многие дети не рассказывают о своих проблемах или опасностях жизни родителям», - подчеркнула С.Ахундова.

Слава Богу, в этом случае пострадавший мальчик нашел в себе силы и рассказал о случившемся родителям.

Как рассказали 1news.az соседи семьи, отец пострадавшего ребенка и его родственники готовы своими руками устроить суд Линча над педофилом. И их можно если и не оправдать (по закону), то понять чисто по-человечески.

А что говорит закон? Статья 20 («Возраст, с которого наступает уголовная ответственность») Уголовного кодекса Азербайджана гласит, что лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за изнасилование. В свою очередь, статья 149.2.3. («Изнасилование, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего совершеннолетия») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Говоря о том, какое наказание может ждать малолетнего педофила, известный адвокат, член Коллегии адвокатов Азербайджана Ирада Джавадова заявила 1news.az, что изнасилование – тяжкое преступление, а в данном случае оно еще и усугублено тем, что пострадал ребенок.

«Тут нет никаких смягчающих обстоятельств, и даже юный возраст подозреваемого в столь тяжком преступлении – не оправдание», - отметила И.Джавадова. И это дает надежду, что суд, вынося свое решение, как и полагается в правовом государстве, примет все факторы во внимание.

Впрочем, не будем торопить события, ведь на данный момент правовую оценку случившемуся дает следствие.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Ясамальского района Баку, разбирательство по жалобе мальчика продолжается, назначена медэкспертиза и психологическая экспертиза. «По их итогам будет принято соответствующее решение, и если вина обвиняемого подтвердится, он получит предусмотренное законом наказание», - подчеркнули в управлении.

Несомненно, освещая случившееся, нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы, афишируя сам факт для наказания виновного, не допустить удара по неокрепшей психике пострадавшего ребенка. Ему ведь и так сейчас нелегко – экспертизы, показания, разговоры вокруг, несомненно, большое психологическое давление. В то же время несомненно, что замалчивать такие случаи нельзя – это играет только на руку насильникам-педофилам, которые запугивают детей и ищут новые жертвы своих грязных желаний. А мы, то есть общество, должны активно противостоять этому, добиваться наказания виновных, чтобы обезопасить детей от педофилов, подростков или взрослых и не допустить повторения подобных случаев.

Тимур Рзаев