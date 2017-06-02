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Общество

Кямал Абдулла представлен коллективу Азербайджанского университета языков 02.06.2017 17:30

Новый ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Кямал Абдулла представлен коллективу.

На мероприятии также присутствовал министр образования Микаил Джаббаров, сообщает Report.az.

Министр отметил, что К.Абдулла 14 лет руководил Бакинским славянским университетом и накопленный им опыт будет также полезен АУЯ.

Отметим, что 1 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Кямала Мехди оглу Абдуллаева (Кямала Абдуллы) ректором Азербайджанского университета языков.

До этого назначения Кямал Абдулла занимал должность государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.

Напомним, что с 22 декабря 2016 года обязанности ректора АУЯ временно были возложены на проректора университета по учебной работе, профессора Афгана Абдуллаева.

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А.А.

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