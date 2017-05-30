Все мнения студентов Азербайджанского университета языков будут учтены, и после анализа будет принято решение.

Об этом на встрече со студентами, которые выступают против восстановления государственного экзамена, заявил заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, рекомендации для обсуждения будут представлены в Ученый совет.

«Завтра в 14:00 будет принято решение Ученого совета, где будут учтены все мнения студентов», - сказал он.

Замминистра призвал студентов с уважением относиться к процедурным вопросам.

«Мы с уважением относимся ко всем вашим предложениям. Сегодня мы выслушали достаточное их количество. Однако есть процедуры принятия решений», - сказал он, отметив, что принятое решение будет отвечать интересам всех сторон.

Он также указал, что студены данного вуза всегда отличались высоким уровнем образованности.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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