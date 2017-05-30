Ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Афган Абдуллаев прокомментировал ситуацию с недовольными студентами вуза, протестующих против восстановления госэкзамена.

Как сообщил АПА ректор АУЯ Афган Абдуллаев, госэкзамены в вузе проходили до настоящего времени, но с 2016/2017 года форма их проведения была изменена.

По его словам, в связи с этим с прошлого года Совет вуза принял соответствующее решение. Ректор отметил, что до настоящего времени студенты, оканчивая вуз, писали 1,5-страничный отчет: «Например, проучился в университете, преподавал такой-то преподаватель, проходили такие-то предметы. Академической экзаменационной формы в качестве государственной итоговой аттестации в вузе не было. Я работаю здесь ректором в течение трех месяцев. 20 июля 2016 года Научный совет Азербайджанского университета языков принял решение номер 68 о замене с 2016/2017 учебного года государственной итоговой аттестации дипломной работой и государственным экзаменом».

По его словам, в 52 университетах Азербайджана проводится госэкзамен - государственная итоговая аттестация. Она имеет 2 формы – письменный госэкзамен и дипломная работа: «В этом нет ничего удивительного. Все вопросы, связанные с государственным экзаменом, решаются в соответствии с утвержденными постановлением Кабинета министров номер 117 от 24 июня 2010 года Правилами и организацией выпуска в бакалавриате, и приказу Министерства образования. Дипломную работу пишут студенты, средний показатель успеваемости которых превышает 91. Это 92 человека. Большинство протестующих сейчас - отстающие студенты. В соответствии с положением, госэкзамен проводится по специализированным предметам. По специальностям это может составлять 4-5-6 предметов».

Ректор отметил, что сегодня состоится встреча студентов с представителями соответствующего отдела Министерства образования, и в случае принятия решения об отмене госэкзамена, оно будет выполнено: «В этой вопросе мы исполняем решение, принятое министерством».

Ф.Багирова