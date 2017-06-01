История найденной на улице 5-летней Ягмур, брошенной родной матерью, получила неожиданное и негативное продолжение.

Ряд СМИ со ссылкой на свои (неназванные) источники распространил информацию о том, что у Ягмур во время медицинского обследования якобы обнаружен СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), которым девочка заразилась во время изнасилования.

Но, как сообщили 1news.az в Главном управлении полиции Баку, это - лживая информация, носящая спекулятивный характер.

«Медицинское обследование девочки не выявило у нее ни СПИДа, ни других тяжелых болезней. Она - нормальный ребенок, хорошо развита. Она не была изнасилована – на теле ребенка судмедэкспертиза выявила следы побоев, а не насилия», - отметили в управлении и отметили, что девочка находится в Детском реинтеграционном центре Общественного объединения «Дети Азербайджана».

Там также отметили, что уже готовятся документы для подачи в суд на информационные сайты и другие СМИ, распространившие недостоверную информацию, по факту клеветы.

Напомним, что мать девочки, 27-летняя Шахназ К. (которая по одной ей понятной причине называет себя также Ламия), признала, что Ягмур избил ее сожитель Эльнур.

«Выяснилось, что ведущая разгульный образ жизни Шахназ даже не сделала дочке документы – ни свидетельства о рождении, ни других документов у Ягмур нет. Женщина сама не помнит, родила она дочку в июле 2013-го или 2014 года. Нет у нее информации и о биологическом отце девочки», - заявили 1news.az ранее в полиции.

В связи с этим принято решение не отдавать Ягмур биологической матери.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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