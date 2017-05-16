Нашлась мать брошенной на улице 5-летней Ягмур.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении полиции Баку, 27-летняя Шахназ К. (фамилия женщины не указывается по этическим соображениям) признала, что Ягмур избил ее сожитель Эльнур.

«Выяснилось, что ведущая разгульный образ жизни Шахназ даже не сделала дочке документы – ни свидетельства о рождении, ни других документов у Ягмур нет. Женщина сама не помнит, родила она дочку в июле 2013-го или 2014 года. Нет у нее информации и о биологическом отце девочки», - подчеркнули в полиции.

В связи с этим принято решение пока не отдавать Ягмур биологической матери. Девочка продолжает находиться в Детском реинтеграционном центре Общественного объединения «Дети Азербайджана».

Тимур Рзаев, Э.Т.

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