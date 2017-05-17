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Общество

«Да, бросила, и правильно сделала»: Мать маленькой Ягмур снимает с себя всю ответственность за избитую и брошенную на улице дочь - ВИДЕО 17.05.2017 13:07

Она вошла в студию развязной походкой. Камера показывает ее крупным планом - в глазах пустота и абсолютное отсутствие чувства вины и сожаления…

Шахназ, она же Ламия… Женщина, которую язык не поворачивается назвать матерью, пытается скинуть с себя вину и ответственность за своего избитого и брошенного на улице ребенка.

Несколько дней назад история маленькой Ягмур всколыхнула азербайджанскую общественность.

Напомним, 12 мая полицейскими в Баку была найдена 5-летняя девочка, назвавшаяся Ягмур. Как сообщили 1news.az в Главном управлении полиции Баку, девочка, по предварительным данным, стала жертвой семейного насилия - ее избили и оставили на улице.

Ребенок был направлен в Детский реинтеграционный центр Общественного объединения «Дети Азербайджана».

Полиция просила всех, кто узнал девочку по фотографии и владеет какой-либо информацией о ее родителях, обратиться в МВД по номеру 102.

Только спустя 4 дня удалось разыскать мать девочки. В Главном управлении полиции Баку сообщили, что 27-летняя Шахназ К. (фамилия женщины не указывалась по этическим соображениям) вела разгульный образ жизни.

Женщина признала, что маленькую Ягмур избил ее сожитель Эльнур.

Выяснилось, что Шахназ даже не сделала дочке документы – ни свидетельства о рождении, ни других документов у Ягмур нет. «Женщина сама не помнит, родила она дочку в июле 2013-го или 2014 года. Нет у нее информации и о биологическом отце девочки», - подчеркнули в полиции.

В связи с этим было принято решение пока не отдавать Ягмур биологической матери. Девочка продолжает находиться в Детском реинтеграционном центре Общественного объединения «Дети Азербайджана».

Программа «Bizə danış» на телеканале «Xəzər TV», посвятив этой вопиющей истории передачу, пригласила в студию Шахназ, котрая по одной ей понятной причине называет себя также Ламия.

На протяжении всей передачи эта женщина пыталась скинуть с себя всякую ответственность за свою дочь.

На вопрос ведущее Хошгадам Гидаятгызы, почему она бросила ребенка, Шахназ/Ламия, захлебываясь в собственной лжи, утверждает, что это сделала…ее мать, назвавшаяся ее, Ламии, именем!

- Я не бросала ребенка, это сделала моя мать, - говорит Шахназ, в голосе которгой не чувствуется ни капли сожаления. – Я оставила ребенка у нее и пошла по делам – я не обязана водить ребенка по кафе. Это она бросила ребенка».

- Но ты же сама только недавно сказала мне, что живешь со своей подругой Айнур? –спрашивает ведущая.

- Да, сейчас я живу вместе с ней. С ребенком я не живу.

- Ты говорила, что с ребенком сидят твоя мать и тот с кем ты вместе - Эльнур, а сама ты живешь с Айнур. Так?

- Да, после того как я ушла из этого дома, я оставалась вместе с Айнур. Моя мать сейчас живет под моим именем.

…- Как же тебя называть: Ламия, Шахназ?

- Ламия мне нравится больше. Я ненавижу их [родителей]. Потому что мать моя не заботилась обо мне…Я не бросала свою дочь – это я вырастила ее до  4-5 лет.  А если даже и бросила, то правильно и сделала… Я все сделала правильно, потому что если мать увидела бы меня, она бы не взяла ребенка. Я не бросила ее, а оставила у [ее] дверей. Это они ее бросили.

- А тебе открыли? Мать вышла на улицу?

- Наверное вышла.

- А это правда, что когда ребенок еще только родился, ты бросила ее в парке?

- Многое могут говорить.

- А может, у тебя есть еще ребенок?

- Нет, у меня одна единственная дочь – Ягмур. И пусть говорят, что хотят.

- А что у тебя с запястьем?

- Я сама порезала.

- Почему?

- На нервной почве.

Мерзко и противно слушать, как она изворачивается и выкручивается, пытаясь оправдать свою безответственность тяжелым детством. Останется ли ребенок там, где он находится сейчас, или будет возвращен матери – пока это остается под большим вопросом. Но как бы то ни было, Ламия, продолжая оставаться биологической матерью Ягмур, моральное право быть рядом с дочерью давно уже потеряла.

Ф.Багирова

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