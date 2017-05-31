1 июня - в Международный день защиты детей - на Бакинском бульваре состоится развлекательное спортивное мероприятие, в котором примут участие маленькие паралимпийские спортсмены Азербайджана.

Мероприятие пройдет под названием «Давайте поиграем вместе» и будет включать в себя игры по трем паралимпийским видам спорта - баскетболу, теннису и боче.

Акция проводится Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана при поддержке Детского фонда ООН (UNICEF).

Цель мероприятия – привлечь внимание к нуждам детей с ограниченными физическими возможностями и продемонстрировать, что спорт может быть доступен каждому ребенку без исключения.

Начнется акция в 16.00 в центральной части бульвара, на площади возле башни с часами. Присоединиться к играм и поддержать маленьких паралимпийцев могут все желающие.

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Елена Остапенко, Э.Т.

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