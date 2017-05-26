В Университете ADA в пятницу состоялась выпускная церемония, самая крупная за 10-летнюю историю вуза: дипломами награждено 180 выпускников.

Среди выпускников 2017 года – бакалавры и магистры по специальностям международных отношений, бизнес-администрирования и государственной политики. Во время предыдущего выпуска в ADA в 2011 году дипломами было награждено только 16 магистров.

«Объединяйте людей вокруг вас, вдохновляйте их, и люди будут следовать за вами», - сказал, обращаясь к молодым лидерам, ректор университета, дипломат Хафиз Пашаев.

Он подчеркнул, что философия университета заключается в том, чтобы выпускать не только дипломированных лидеров и профессионалов, но и хороших людей, ощущающих социальную ответственность за мир вокруг. И в этом велика роль родителей, сказал ректор.

Торжественная церемония проходила во дворе университета под звуки оркестра и специально приглашенного по этому случаю в Баку джазового оркестра из Нового Орлеана Louisiana Repertory Jazz Ensemble. Ключевым спикером вечера выступил солист и основатель ансамбля – известный американский историк и политический аналитик Фредерик Старр.

Советник по России и Евразии при трех президентах США Фредерик Старр является почетным доктором Университета ADA. Обращаясь к студентам и выпускникам, он призвал их искать по жизни единомышленников, людей, с которыми они разделяли бы идеи и ценности, видение будущего.

«Объединившись, вы сможете добиться многого, реализовав все свои амбициозные идеи и планы», - сказал 77-летний академик и музыкант. Он привел в пример таких выдающихся представителей Азербайджана,как Низами Гянджеви, Насреддин Туси, Узеир Гаджибеков, Джафар Джаббарлы, сказав, что все они вошли в историю своей страны, работая с отдачей и четкой целью.

Гражданскую и социальную ответственность в своих студентах Университет ADA воспитывает и мотивирует их на развитие. Ежегодно в вузе проходит конкурс социально значимых студенческих проектов, претендующих на награду имени Гаджи Зейналабдина Тагиева.

«Награда носит имя Тагиева, так как жизнь и деятельность этого человека является для нас примером, отражая все те ценности, которые включает в себя философия Университета АДА», - сказала 1news.az руководитель аппарата Университета ADA Шафаг Мехралиева.

В этом году в конкурсе участвовало 17 социальных проектов, среди которых первое место получил проект «ADAMUN» по аналогии с названием одного из наиболее опытных студенческих клубов ADA.

ADAMUN – это симуляция модели Организации Объединенных Наций (ООН), объясняет президент клуба, студент ADA III курса Аббас Бабаев. Основной целью клуб ставит пропаганду среди студенческого сообщества Целей в области устойчивого развития – 17 глобальных целей, которые были приняты членами ООН на 2015 – 2030 годы.

Только секретариат клуба ADAMUN состоит из 24 человек, а общее число его участников превышает 200 человек. Среди них студенты со всего Азербайджана, а также и гости из других стран.

«Главное, что получают участники клуба ADAMUN, – это всестороннее развитие человеческого потенциала: умение убедительно говорить на публике, что очень важно в современной жизни, навыки правильного проведения академических исследований, понимание важности гендерного баланса в обществе и политике, умение использовать в дебатах нужные аргументы и прочее», - говорит один из участников клуба, студент II курса ADA Орхан Гарибов.

Новшеством этого года стало учреждение награды имени Зейналабдина Тагиева также и за самый лучший инновационный проект, который станет студенческим стартапом. В этой номинации победителем был выбран проект под названием «Mango». Это приложение призвано упростить выбор места, где можно пообедать, поужинать, либо просто провести приятно время.

«В Баку выбор достаточно большой, и порой выбрать бывает сложно. Наше мобильное приложение значительно упрощает этот поиск, детально фильтруя запросы и предпочтения пользователя. В итоге вы получаете весьма сжатый список предложений, но которые максимально отвечают вашим пожеланиям», - рассказывает одна из участниц проекта, студентка III курса ADA Фидан Мусазаде.

Также в приложении будет возможность задать ресторанам любые вопросы, ответы на которые будет отправляться автоматически. Для удобства приложение будет синхронизировано с Фейсбуком и другими соцсетями.

Над проектом работала команда из четырех человек. Работа длилась чуть более полугода, а еще через шесть месяцев команда победителей планирует запустить проект в общественное пользование.

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Победители, занявшие первые места в обеих номинациях, были награждены призами в размере 2500 манатов. Социальные и инновационные проекты, занявшие вторые и третьи места в каждой из номинаций, получили призы в размере 1500 и 1000 манатов соответственно.

«Мы воспитываем в наших студентах дух предпринимательства как очень важное качество для молодого поколения в период перехода страны к ненефтяной эре, - отметил профессор Мухаммаду Ках, декан факультета информационных технологий. – Давая нашим студентам свободу мысли, мы получаем в итоге прекрасные идеи».

Елена Остапенко, И.А.

Фото: Лала Гулиева