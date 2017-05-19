Выпускной вечер в Университете ADA в этом году пройдет 26 мая под музыкальное выступление известного джазового ансамбля из Луизианы – Louisiana Repertory Jazz Ensemble.

Послушать известных музыкантов смогут не только выпускники ADA, но и все любители джаза: ансамбль выступит также 24 мая в Международном центре мугама. Билеты на концерт уже доступны в кассах города.

На обоих концертах в Баку джазовый ансамбль из Луизианы исполнит произведения классического новоорлеанского джаза 1920–1930-х годов, который традиционно исполняется на корнете/трубе, кларнете и тромбоне.

Интересной особенностью ансамбля является тот факт, что ее основателем является известный сегодня в мире американский политический аналитик Фредерик Старр.

Старр – основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа, автор и редактор десятков книг и сотен статей по российской и евразийской тематике. Он работал советником по России и Евразии при трех президентах США и сегодня занимается проблемами развивающихся стран в области энергетики и окружающей среды, ислама, культуры, права и нефтяной политики.

Все это не мешает 77-летнему Фредерику Старру уделять время музыке: он до сих пор играет на кларнете в своей группе, которую основал в 1980 году, работая в колледже Тулейна.

Американская газета New York Post так описывает игру Louisiana Repertory Jazz Ensemble: «Они играют с той безудержной энергией, которая присуща настоящим американцам, одновременно и непристойно, и искусно».

Новый Орлеан – самый крупный город штата Луизиана – считается колыбелью джаза. Это - родина легендарного джазового трубача и вокалиста Луи Армстронга. Сегодня в этом городе проходят многочисленные джазовые фестивали. Спустя сотню лет новоорлеанский джаз по-прежнему популярен по всему миру.

Елена Остапенко, Э.Т.