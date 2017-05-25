В четверг, 25 мая, начались работы по ликвидации круга у памятника Физули возле Бешмяртябя.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, это делается в рамках реконструкции территории бывшей «Советской» (ныне - проспект Наримана Нариманова) в Ясамальском районе Баку, проводимой в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева.

«В связи с работами въезд на круг со стороны улицы Физули частично ограничен. Автомобили с улицы Физули, не доезжая до круга, направляются в объезд – вправо, на улицу Ислама Сафарли и затем позади здания МИД на улицу Шамиля Азизбекова, к средней школе №18 и станции метро «Низами»,- отметил А.Наджафли.

По его словам, работы по ликвидации круга займут около недели. В течение этого периода территория круга будет частично закрываться с разных сторон для движения автотранспорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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