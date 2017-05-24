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Общество

На радио ASAN появилась новая программа о Европе и Евросоюзе – ФОТО 24.05.2017 19:10

На радио ASAN запущен новый проект – часовая передача под названием «AvropadASAN», которая будет посвящена Европе и Евросоюзу.

Цель нового проекта – построение мостов взаимопонимания между азербайджанским и европейским обществами. Инициатива реализована совместно Делегацией Евросоюза в Азербайджане, Университетом ADA и радио ASAN.   

Как сообщили в Делегации ЕС в Азербайджане, радиопрограмма «AvropadASAN» будет передавать новости о Европе, а также европейскую музыку. Новости будут образовательного, информативного и развлекательного характера, в том числе о культуре и путешествиях.

Здесь можно будет послушать интервью с европейскими артистами, художниками и бизнесменами, а также с теми выдающимися азербайджанцами, которые живут в Европе.

«AvropadASAN» также должен стать гидом по европейским культурным событиям, происходящим в Азербайджане: предстоящим концертам, выставкам, кинофестивалям, соревнованиям и другим мероприятиям, организуемым Делегацией ЕС либо посольствами стран-членов ЕС.

«Новая радиопрограмма нацелена на то, чтобы продемонстрировать культурное многообразие Европейского союза и его стран-членов, а также сделать Европу понятной для азербайджанской публики», - говорит глава Делегации ЕС в Азербайджане Малена Мард. 

«Хотелось, чтобы программа «AvropadASAN» стала интерактивной, потому мы с интересом будем следить за отзывами и комментариями наших слушателей», - добавила она.

Новая радиопрограмма будет вещать в первый и третий четверг каждого месяца с 18.30 до 19.30 на частоте 100FM. Во второй и четвертый четверг каждого месяца можно будет услышать повтор программы с 14.00 до 15.00. 

Дебютная программа «AvropadASAN» выйдет в эфир 30 мая в 18.30. Гостем первого выпуска станет посол Евросоюза в Азербайджане Малена Мард.

Елена Остапенко, И.А.

ФОТО: Делегация ЕС в Азербайджане

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