Дорожная полиция Баку раньше срока снимает запрет на движение по «Полосам Исламских игр».

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, учитывая многочисленные обращения жителей столицы, а также для обеспечения удобства передвижения по городу запрет на движение по полосам снят.

«Сегодня, во вторник, 23 мая, с 12:00 запрет на движение по «Полосам Исламских игр» будет полностью снят. С этого времени водители могут беспрепятственно пользоваться полосами», - подчеркнул В.Асадов.

Напомним, что ранее полиция сообщала, что запрет останется в силе до четверга, 25 мая.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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