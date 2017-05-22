Дорожная полиция Баку прокомментировала информацию ряда СМИ о продаже посторонним лицам специальных наклеек, разрешающих движение по «Полосам Исламских игр», за 500 или 200 манатов.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, это лживые слухи, направленные против авторитета страны.

«Наклейки выдаются Организационным комитетом IV Игр исламской солидарности только тем лицам, которые участвуют в организации и проведении Исламиады. Каждая из наклеек индивидуальна и имеет идентификационную голограмму. Дорожная полиция не занимается продажей наклеек», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Свыше 1000 водителей оштрафованы за езду по «Полосам Исламских игр»