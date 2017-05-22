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Общество

Свыше 1000 водителей оштрафованы за езду по «Полосам Исламских игр» 22.05.2017 11:08

Запрет на движение по «Полосам Исламских игр», введенный в Баку с 5 мая, все еще действует, несмотря на то, что сегодня Исламиада завершается.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, на сегодняшний день за нарушение этого запрета оштрафованы свыше 1000 водителей.

«В целом запрет на движение по «Полосам Исламских игр» и на парковку вдоль улиц, на которых они нанесены, продлится до четверга, 25 мая. Эти полосы предназначены только для передвижения участников и гостей Игр. После сегодняшней церемонии завершения Исламиады запрет будет действовать еще 3 дня для того, чтобы иностранные спортсмены и гости могли беспрепятственно покинуть Азербайджан.

Нарушившие запрет водители будут оштрафованы на 40 манатов по статье 151.1 Кодекса административных правонарушений за несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дорог», - заявил В.Асадов.

Отметим, что «Полосы Исламских игр» нанесены:

- на проспекте Нефтяников;

- от круга Азнефть до Площади Государственного флага;

- на участке трассы Баку-Алят от 2-го до 14-го километра;

- на Бакинской окружной дороге;

- на Московском проспекте (от круга у станции метро «20 Января» до «Шамахинки»);

- на проспекте Зии Буниятова;

- на проспекте Ататюрка;

- на Бибиэйбатском шоссе;

- на Тбилисском проспекте;

- на проспекте Гара Гараева;

- на проспекте Вагифа;

- на проспекте Фатали хана Хойского;

- на Бейюкшорском шоссе;

- на улицах Вагифа, Абдулваххаба Саламзаде и Ханифа Алескерова.

Контроль за движением по полосам осуществляет Государственная дорожная полиция МВД АР, движение посторонних автомобилей по этим полосам полностью запрещено.

Напомним, что в IV Играх исламской солидарности участвовали спортсмены со всего исламского мира.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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