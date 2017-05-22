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Общество

Университет UFAZ объявляет прием студентов 22.05.2017 16:20

Французско-азербайджанский университет (UFAZ), который готовит специалистов в сфере инженерных, нефтегазовых и компьютерных наук, объявляет прием студентов на  2017/2018 учебный год.

Всего планируется прием 160 студентов – по 40 человек в каждой из четырех специальностей: химическая инженерия, компьютерные науки, геофизическая инженерия, нефтегазовая инженерия. 120 мест предоставляется на бесплатной основе, около 40 мест – платно.

Как сообщили в Министерстве образования, во вступительных экзаменах в UFAZ могут принять участие абитуриенты, набравшие 500 и более баллов на тестовых экзаменах I группы, проводимых Государственным Экзаменационным Центром (ГЭЦ). 

Вступительные экзамены будут проводиться по следующим дисциплинам на азербайджанском и русском языках: физика (тесты), химия (тесты), математика (тесты), блок общих знаний (тесты), английский язык (сочинение).

Кандидаты, набравшие 7 из 20 и меньше баллов по английскому языку, считаются автоматически срезавшимися по вступительному экзамену в UFAZ.

Желающие принять участие в конкурсе должны пройти онлайн-регистрацию на сайте университета с 12 по 19 июля. Экзамен будет проходить 25 июля в 10 часов утра, а 27 июля будут опубликованы результаты. В период с 28 июля по 3 августа будет проходить регистрация поступивших кандидатов.

Прием документов, проведение вступительных экзаменов и консультаций будут проходить по адресу: пр. Азадлыг, 34, в основном здании Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

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Университет UFAZ начал функционировать в сентябре 2016 года, действуя на базе Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП).

Основным языком обучения выбран английский как основной в международной академической сфере, однако некоторые дисциплины в течение 4-х лет обучения будут преподаваться также на французском языке.

Выпускники UFAZ получат дипломы сразу двух университетов – Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Университета Страсбурга или Университета города Ренн – одного из немногих французских университетов, которые готовят кадры по нефтегазовым специальностям.

Елена Остапенко, Э.Т.

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