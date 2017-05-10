«Армяне» станцевали «древний армянский танец» «Кочари» у стен Рейхстага.

Именно так преподносит агентство «Спутник Армения» видеокадры 1945 года, на которых видно, как советские солдаты танцуют после взятия Берлина.

«В 1945 году армянские солдаты станцевали армянский танец кочари у стен Рейхстага в Берлине», - отмечает издание, приводя в качестве доказательства видео, озвученное в стиле отвратительных пропагандистских роликов торжественно-маразматическим голосом, зачитывающим текст.

Информационное агентство 1news.az, неоднократно писало о попытках соседней страны присваивать чужое культурное наследие.

С чего издание взяло, что «Кочари» - это армянский танец и что танцевали у стен Рейхстага именно армяне?

Как сообщил 1news.az историк, писатель Азад Гусейнов, части 416 азербайджанской стрелковой дивизии одними из первых вступили в Берлин и участвовали во взятии ряда ключевых государственных объектов столицы.

«416-я дивизия в составе пятой ударной армии непосредственно принимала участие во взятии Берлина. Это отражено во всех военных документах. Она принимала участие в уличных боях и решила поставленную задачу взятием Бранденбургских ворот.

Азербайджанцы в составе других подразделений также принимали участие во взятии Рейхстага, ведь в целом около полумиллиона азербайджанцев воевали на фронте», - сказал он.

По словам историка, армяне в принципе могли что-то станцевать, но это ведь не означает, что «Кочари» - это их танец.

Кроме того, следует отметить, что знамя победы над Бранденбургскими воротами было поручено водрузить азербайджанцу Рашиду Асад оглу Меджидову.

В соцсетях фотографией надписи на стене Рейхстага поделился эксперт Гейдар Мирза

О том, как сами армяне вообще относятся к событиям Второй мировой войны, можно сделать вывод по тому, как в Ереване при участии президента Армении Сержса Сарсгяна был открыт памятник пособнику нацистов Гарегину Нжде.

Если даже предположить, что армяне станцевали азербайджанский танец «Кочари» в Берлине, это не значит, что он превратился в «древнеармянский». Исходя из этой логики, если азербайджанцы станцуют ламбаду в Нью-Йорке, и кто-то снимет это на видео, то можно смело утверждать, что ламбада является азербайджанским танцем.

Следует напомнить, что «Кочари» - это разновидность азербайджанского танца «Яллы», как и танцы «Учайаг», «Телло», «Галадан галая».

«Кочари» в переводе с тюркских языков означает «кочевой», «кочевник» и издревле является элементом сугубо тюркской культуры.

В азербайджанских стихах и песнях слова «коч», «кочари» имеют различные смысловые значения. В средневековом словаре Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-турк» корень слова «коч/гоч» означает – «баран»; а производное от него «кочмек» - «кочевать».

Напомним, что 30 ноября- 4 декабря 2015 года в столице Намибии Виндхуке прошла 10-я сессия Межправительственного комитета Конвенции о защите нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (UNESCO). На заседании была рассмотрена заявка Армении на включение в список своего национального достояния танца «Кочари». Заявка Армении получила отрицательные оценки по 5-ти требуемым критериям.

Несмотря на усилия армянской делегации, комитет одобрил соответствующее решение Оценочного органа и принял постановление о возвращении номинационного файла армянской стороне.

Эльшан Рустамов

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