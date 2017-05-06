Агали Фараджли, сбивший на Porsche Cayenne молодую мать несколько дней назад, задержан.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Главного управления полиции Баку.

В сообщении отмечается, что 3 мая неизвестный водитель примерно в 16.00 совершил наезд на Хаялу Мамедову, переходившую дорогу в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку и скрылся с места происшествия.

Пострадавшая в ДТП Мамедова была доставлена в больницу, где скончалась.

А.Фараджли, 2001 года рождения, был задержан полицией Сабунчинского района города совместно с сотрудниками службы «Безопасный город» в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Подчеркивается, что благодаря записям видеокамер на месте происшествия, было подтверждено, что в момент ДТП за рулем иномарки с государственным номером 99-BS-999 находился именно он.

Как сообщает городское управление полиции, в связи с ДТП было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть потерпевшего) и 264 (побег с места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.

Согласно сообщению, также принято решение о применении в отношении отца А.Фараджли – жителя Баку Физули Фараджова административной меры наказания по статье 335 (передача владельцем транспортного средства лицу, не обладающему правом на вождение транспортным средством) Кодекса административных нарушений.

В данный момент продолжаются необходимые следственные действия.

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Талыб Бархудаев, Г.Р.