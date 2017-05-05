ДТП со смертельным исходом, совершенное в Сабунчинском районе Баку 14-летним жителем столицы Агали Фараджовым, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в обществе.

Несовершеннолетний подросток, находясь за рулем дорогого автомобиля марки Porsche Cayenne (госномер 99-BS-999), насмерть сбил мать двоих детей, 24-летнюю гражданку Грузии Хаялу Мамедову.

И общественность волнует вопрос: будут ли Агали Фараджов и владелец машины, его отец и бизнесмен Физули Фараджов, привлечены к уголовной ответственности?

Как заявила 1news.az известный адвокат, член Коллегии адвокатов Азербайджана Ирада Джавадова этот случай весьма показателен.

«Учитывая возраст главного фигуранта дела, можно сказать, что он не понесет сколь-нибудь серьезного наказания. В частности, статья 263 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») в случае смерти пострадавшего предусматривает для виновного лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. Но так как речь идет о подростке, он и так не мог управлять автомобилем.

А к реальному сроку суд его вряд ли приговорит. Суровые приговоры несовершеннолетним выносятся только в случае совершения подростками тяжких преступлений - умышленных убийств, изнасилований, террористических актов и т.д. И то их отправляют не в тюрьму, а в Воспитательное учреждение Пенитенциарной службы Министерства юстиции АР.

В нашем же случае речь идет о непредумышленном наезде на пешехода. Агали Фараджова суд может осудить, но приговор ему вынесут более мягкий, чем взрослому человеку за аналогичное правонарушение. В частности, суд может посчитать, что в силу возраста он не отдавал себе отчета в последствиях своих поступков», - отметила И.Джавадова.

Говоря о том, какое наказание может понести бизнесмен Физули Фараджов, И.Джавадова заявила, что отец тоже может избежать наказания: «Например, он может заявить, что сын без его ведома взял ключи и угнал машину. В таком случае ему самому практически ничего не будет, а сына из-за возраста тоже серьезно не накажут за угон - он подросток, ранее не судим, находится на иждивении родителей и т.д. В любом случае тут последнее слово за судом».

Адвокат подчеркнула, что, несмотря на это, семья погибшей женщины может обратиться в суд и потребовать материальной компенсации от отца подростка.

Как бы удивительно это ни звучало, но Уголовный кодекс Азербайджана действительно предусматривает для не достигших совершеннолетия подростков уголовное наказание лишь в том случае, если они совершили умышленные тяжкие преступления - умышленное убийство, умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, грабеж, разбой, вымогательство, терроризм, захват заложника и т.д.

Как видно из вышесказанного, непредумышленное ДТП, даже повлекшее за собой гибель человека, в случае с подростками тяжким преступлением не считается.

В Дорожной полиции Баку, комментируя ДТП, подчеркнули, что в отношении А.Фараджова будут приняты все предусмотренные законом меры.

«Следствие по возбужденному уголовному делу займет минимум 2 месяца», - подчеркнули в полиции и отметили, что после этого дело будет передано на рассмотрение в суд.

Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на следующий момент – фотографии Агали Фараджова, распространенные им в соцсетях, показывают, что этот 14-летний подросток вовсе не вел образ жизни обычного школьника. Пачки денег, в том числе и валюты, дорогой автомобиль, кальян и ночные клубы – все это вместо учебников, спорта и здорового образа жизни.

Понятно, что его отец Физули Фараджов, упоминаемый в СМИ как владелец ночных клубов «Мохито» и «Парадиз», а также ресторана «Кальон» в Новханы, в состоянии обеспечить сыну роскошную жизнь.

Думается, именно такой образ жизни, вседозволенность, привычка жить на широкую ногу и уверенность в своей безнаказанности и привели к тому, что Агали Фараджов совершил ДТП со смертельным исходом.

И все это невольно наводит на мысль о необходимости поднять перед соответствующими структурами вопрос об ужесточении ответственности за отсутствие должного родительского контроля над детьми. Думается, только таким образом можно предотвратить трагедии и обезопасить всех нас и наших близких от таких вот безбашенных «папенькиных сынков» на дорогах.

Тимур Рзаев, Э.Т.