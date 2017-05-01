USD1.7025
EUR1.8542
RUB0.0299
Brent51.90
WTI49.23
Золото1 263.60
S&P 500 Index2 384.20
Nikkei 22519 288.11
Общество

На этой неделе вступает в силу запрет на езду по «Полосам Исламских игр» 01.05.2017 11:57

В Баку завершаются работы по разметке «Полос Исламских игр» и установке соответствующих знаков.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, с пятницы, 5 мая, движение по «Полосам Исламских игр» будет запрещено.

«Запрет продлиться до четверга, 25 мая. Эти полосы предназначены только для передвижения участников и гостей Игр. Нарушившие запрет водители будут оштрафованы на 40 манатов по статье 151.1 Кодекса административных правонарушений за несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дорог», - заявил В.Асадов.

По его словам, на период Игр также будут введены некоторые запреты на въезд в Баку грузовых автомобилей и трейлеров, а также личных легковых автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.

«Никаких ограничений во въезде-выезде из Баку и в передвижении по столице водителей, прописанных в Баку и зарегистрировавших свои автомобили в столице, нет», - отметил В.Асадов.

«Полосы Исламских игр» нанесены:

- на проспекте Нефтяников;

- от круга Азнефть до Площади Государственного флага;

- на участке трассы Баку-Алят от 2-го до 14-го километра;

- на Бакинской окружной дороге;

- на Московском проспекте (от круга у станции метро «20 Января» до «Шамахинки»);

- на проспекте Зии Буниятова;

- на проспекте Ататюрка;

- на Бибиэйбатском шоссе;

- на Тбилисском проспекте;

- на проспекте Гара Гараева;

- на проспекте Вагифа;

- на проспекте Фатали хана Хойского;

- на Бейюкшорском шоссе;

- на улицах Вагифа, Абдулвахаба Саламзаде и Ханифа Алескерова.

Контроль за движением по полосам будет осуществлять Государственная дорожная полиция МВД АР, движение посторонних автомобилей по этим полосам будет полностью запрещено.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. В них примут участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Во время Исламских игр Бакметрополитен продлит график работы

Для каких пассажиров проезд в Бакметрополитене во время IV Исламских игр будет бесплатным?

Во время Исламских игр в Баку будут организованы бесплатные автобусные маршруты

ПО «Азеригаз» изменило график работы в мае в связи с Исламскими играми

806количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Самолёт Москва — Бангкок провалился в гигантскую воздушную яму, есть раненые - ВИДЕО«Бакинский марафон-2017» в фотографияхОпределились победители и призеры «Бакинского Марафона 2017 - ФОТОDihaj появится на сцене «Евровидения-2017» с конём на лестнице – ФОТО – ВИДЕОНовые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНОАзербайджанец из мусульманской семьи скоро станет католическим священником - ФОТОДмитрий Назаров забил очередной гол в Бундеслиге - ВИДЕОШахрияр Мамедъяров стал победителем международного шахматного турнира Мемориал ГашимоваПрезидент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобиейЖурналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 мая13:14 В Швеции подожгли крупнейшую шиитскую мечеть13:05 Новые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНО12:58 АФФА при поддержке PAŞA Sığorta продолжает проект «Дворовой футбол» – ФОТО12:48 В Азербайджане проведена спецоперация, задержан мужчина, шантажировавший бизнесменов посредством Facebook12:31 Полад Бюльбюльоглу поблагодарил главу Туркменистана за присуждение ему звания народного артиста этой страны12:07 «Барселона» ищет замену Андресу Иньесте12:03 В апреле Госнефтефонд Азербайджана снизил продажу валюты на аукционах Центробанка11:59 Как ведущая НТВ отдохнула в Баку на 30.000 рублей – ФОТО - ВИДЕО11:57 На этой неделе вступает в силу запрет на езду по «Полосам Исламских игр»11:41 Иран принуждает Армению к функционированию Мегринской железной дороги - Мубариз Ахмедоглу11:38 На одном из проспектов Баку открыт новый пешеходный переход – ФОТО - ВИДЕО11:24 Сосо Павлиашвили рассказал о любви к азербайджанской кухне на Первом российском канале – ВИДЕО11:19 «Рука богини»: девушка Диего Марадоны забила гол рукой - ВИДЕО11:11 ПО «Азеригаз» изменило график работы в мае в связи с Исламскими играми11:06 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти