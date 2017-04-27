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Общество

Бакинское транспортное агентство о том, куда денутся старые автобусы 27.04.2017 17:40

Бакинское транспортное агентство (БТА) рассказало о планах по обновлению автобусного парка столицы.

На семинаре «Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие планы» руководитель Отдела регулирования общественного транспорта БТА Вугар Мамедзаде сообщил, что на данный момент автобусный парк Баку насчитывает порядка 2,1 тыс. автобусов, которые в общей сложности обслуживают 157 маршрутов.

По его словам, далеко не все транспортные средства, задействованные компаниями для перевозки пассажиров, соответствуют современным требованиям.

«В связи с этим мы предлагаем старые автобусы утилизировать. Вместо них появятся новые.

Таким образом мы сможет добиться полного обновления автобусного парка, привести его в соответствие с требованиями современных стандартов», - сказал В.Мамедзаде.

Семинар «Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие планы» организован Бакинском транспортным агентством. Проходит мероприятие в рамках стартовавшей 26 апреля в Баку 7-й Азербайджанской международной выставки «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017.

Выставка нацелена на представление последних достижений в области проектирования и строительства дорог, мостов и тоннелей, внедрение современных информационных технологий в управление дорожным движением, создание условий для встречи производителей и операторов общественного транспорта, а также на развитие путей решения вопросов в области безопасности дорожного движения.

Поддержку Road&Traffic предоставляют Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Бакинское транспортное агентство, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Национальная Конфедерация рганизаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

Бакинское транспортное агентство принимает участие в выставке впервые.

В Road&Traffic 2017 представлена 21 компания из 11 стран - Азербайджана, Австрии, Беларуси, Германии, Китая, США, России, Турции, Украины, Швейцарии.

Выставка содержит такие сектора, как проектирование и строительство дорог и мостов, машины и оборудование для дорожной разметки, дорожные барьеры, геопланирование и картография, 3D-моделирование местности, геодезическое оборудование, дорожное освещение, асфальтобетонные заводы, геосинтетические материалы для дорог, дорожно-строительная техника, средства измерения скорости транспортных средств, автобусы и многое другое.

Традиционно на выставке можно ознакомиться с новинками. В этом году здесь представлены продукты для освещения дорог, грунты.

Road&Traffic проходит на одной площадке с 16-й Каспийской  международной выставкой «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspian/Translogistica 2017 и 4-й Каспийской международной выставкой «Катера и яхты» CIBS 2017.

Для профессиональных посетителей выставки открыты до 28 апреля включительно, для студентов – 28 апреля.

Напомним, что в декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на проведение реформ в транспортной сфере. Цель Указа - усовершенствование системы управления транспортом, расширение транспортных услуг для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиление контроля над пассажироперевозками, регулирование транспортного движения и продолжение реформ в данной сфере.

В рамках исполнения документа в Азербайджане было создано Бакинское транспортное агентство (БТА). В его состав входит Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральным директором Бакинского транспортного агентства был назначен Вусал Керимли.

Алена Салаева

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