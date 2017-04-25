26 апреля в Баку Экспо Центре стартует 16-я Каспийская международная выставка «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspianTranslogistica 2017.

Выставка TransCaspianTranslogistica – одно из ведущих транспортных событий Каспийского региона, собирающая на своей площадке как ключевые государственные транспортные структуры, так и коммерческие организации в области железнодорожного транспорта, морской индустрии, коммерческого транспорта и транспортно-логистических услуг.

Поддержку выставке оказывают Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, а также TRACECA (Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Национальная Конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

TransCaspianTranslogistica входит в серию специализированных транспортно-логистических выставок, организуемых британской группой компаний ITE Group, в числе которых TransRussia (Москва), TransPoland (Варшава), TransUzbekistan (Ташкент), TransUkraine (Киев), TransitKazakhstan (Алматы), а также международная серия выставок BreakBulk (Антверпен, Хьюстон, Шанхай, Абу-Даби, Куала-Лумпур) и др.

«Руководство Азербайджанской Республики уделяет большое внимание транспортному сектору страны. В настоящее время активно реализуются такие крупномасштабные транспортные проекты, как Север-Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и Баку-Тбилиси-Карс (БТК), способствующие превращению Азербайджана в главное связующее звено между Европой и Азией.

Ежегодное проведение специализированной выставки также подчеркивает роль Азербайджана как транспортного хаба», - говорится в сообщении организатора выставки – компании Iteca Caspian.

В этом году в выставке TransCaspianTranslogistica принимают участие 88 компаний из 14 стран - Азербайджана, Австрии, Беларуси, Казахстана, России, Турции и др. Новые компании составляют 30% от общего числа участников.

Наряду с коммерческими компаниями выставка TransCaspianTranslogistica 2017 собрала госсструктуры такие – ЗАО «Азербайджанские железные дороги», Бакинский международный морской торговый порт, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (Каспар) Государственная морская администрация АР, «Украинская железная дорога» (ПАО «Укрзализныця») и их дочерние предприятия, ЗАО «Астраханский морской порт» и др.

Сектор «Грузоперевозки и логистика» предоставляет грузовладельцам оптимальные пути перевозки грузов железнодорожным и морским транспортом, сектор «Морская индустрия» - модели многофункциональных аварийно-спасательных судов, лодок и многоцелевых скоростных, а также услуги по проектированию, модернизации и переоборудованию морских и речных судов, инженерному обеспечению конверсий, строительству понтонов, причалов и яхтенных марин «под ключ».

В выставке также примет участие Турецкая ассоциация судостроителей.

Традиционный сектор «Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав» предоставляет модели локомотивов и вагонов, услуги по ремонту и производству железнодорожного транспорта, а также продукцию по автоведению, системы регистрации расхода топлива, система автоматического запуска-остановки дизеля тепловоза, технологическое оборудование для диагностики.

Среди иностранных VIP-гостей выставки - заместитель министра дорожного и городского развития Ирана Амир Амини, заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, Национальный секретарь Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA в Иране Мехран Хамисизаде, Генеральный секретарь Постоянного секретариата (ПС) МПК TRACECA Мирча Чиопрага.

В рамках выставки запланирована деловая программа. Так, 26 апреля состоится семинар компании «АВП Технология» совместно с ОАО НИИТКД на тему «Передовые технологии для локомотивного хозяйства», а ОАО «Русагротранс» покажет на своем стенде презентацию по перевозкам зерновых грузов из России в направлении Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции.

На одной площадке с TransCaspianTranslogistica проходят две выставки по смежным секторам - 7-я Каспийская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017 и 4-я Каспийская международная выставка «Катера и яхты» CIBS 2017.

Официальную поддержку CIBS 2017 оказывают Государственная морская администрация, Azpromo, ASK.

Специализированная выставка CIBS объединяет производителей и дистрибьюторов катеров, яхт, различных видов морского инвентаря, яхт-клубы, водный спорт, морской транспорт. Среди участников выставки этого года - компании Laky Verf (Россия), Невский судостроительно-судоремонтный завод (Россия), ЗАО РИФ (Россия), Yachting 2000 (Австрия).

Выставка CIBS 2017 является перспективным и эффективным средством для выхода на водно-моторный рынок страны, укрепления собственных позиций на рынке, усовершенствования уже существующих деловых связей, для создания новых отношений, сотрудничества с дистрибьюторами и расширения клиентской базы.

Центральное место в деловой программе выставок займут B2B встречи. Это еще одна деловая площадка, где участники и посетители смогут встретиться друг с другом и наладить бизнес-связи. Во встречах примут участие местные компании-посетители выставок и экспоненты.

Отметим, что B2B встречи пройдут впервые в рамках выставок. Они предоставят уникальную возможность экспонентам встретиться с коллегами за одним столом и провести переговоры сразу с несколькими ключевыми посетителями. B2B встречи состоятся 27 апреля в Баку Экспо Центре с 10:00 до 13:00.

Как видно, выставка TransCaspianTranslogistica - это уникальная возможность встретиться с руководителями и специалистами государственных транспортных структур Азербайджана и стран региона, ознакомиться с перспективными инфраструктурными проектами, а также встретиться с грузовладельцами, руководителями промышленных предприятий, владельцами автопарков и прочих заинтересованных лиц из профильных сфер для заключения новых деловых контактов.

Для профессиональных посетителей выставка открыта с 26 по 28 апреля, для студентов – 28 апреля.

Отметим, что на выставке работает детская зона, где детей можно доверить профессионалам из «Агиль и Бильги», которые займут их полезными и увлекательными занятиями.

Алена Салаева, Г.Р.