26-28 апреля в Баку Экспо Центре состоится 7-я Азербайджанская международная выставка «Дорожная инфраструктура и общественный транспорт» Road&Traffic 2017.

Выставка нацелена на представление последних достижений в области проектирования и строительства дорог, мостов и тоннелей, на внедрение современных информационных технологий в управление дорожным движением, создание условий для встречи производителей и операторов общественного транспорта, а также на развитие путей решения вопросов в области безопасности дорожного движения.

Road&Traffic - уникальная площадка для встреч бизнес-структур с руководителями и специалистами государственных дорожно-транспортных структур Азербайджана и стран региона.

Выставка поддерживается Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Бакинским транспортном агентством, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), Национальной Конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK).

Road&Traffic 2017 собрала 21 компанию из 11 стран - Азербайджана, Австрии, Беларуси, Германии, Китая, США, России, Турции, Украины, Швейцарии.

Выставка предоставляет такие сектора, как проектирование и строительство дорог и мостов, машины и оборудование для дорожной разметки, дорожные барьеры, геопланирование и картография, 3D-моделирование местности, геодезическое оборудование, дорожное освещение, асфальтобетонные заводы, геосинтетические материалы для дорог, дорожно-строительная техника, средства измерения скорости транспортных средств, автобусы и многое другое.

В этом году впервые участие в выставке принимает Бакинское транспортное агентство.

Традиционно выставка представляет новинки, среди которых продукты для освещения дорог, грунты.

27 апреля в 12:00 в рамках деловой программы выставки в Баку Экспо Центре Бакинское транспортное агентство проведет семинар на тему «Модернизация транспортной системы Баку: нынешнее положение и дальнейшие планы».

«Выставка Road&Traffic 2017 создает идеальные условия для встреч с руководителями и специалистами ведущих дорожно-строительных компаний региона, знакомит с текущими и перспективными планами правительства в области оптимизации общественного транспорта города Баку и других крупных городов Азербайджана. Она также предоставляет возможность рассмотрения участия в данных проектах», - отмечается в сообщении организатора выставки – компании Iteca Caspian.

Выставка Road&Traffic пройдет на одной площадке с 16-й Каспийской международной выставкой «Транспорт, транзит и логистика» TransCaspian Translogistica 2017 и 4-й Каспийской международной выставкой «Катера и яхты» CIBS 2017.

Для профессиональных посетителей выставка открыта с 26 по 28 апреля, для студентов – 28 апреля.

Алена Салаева, Г.Р.