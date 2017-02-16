Реконструкция территории проспекта Наримана Нариманова (бывшая «Советская») – важный и актуальный проект, преображающий эту часть Баку.

Вместо покосившихся одноэтажных домишек здесь раскинется великолепный парк – продолжение «Зимнего бульвара»; из 26 гектаров на этой территории 23 гектара займут зеленые насаждения. Не забыты и водители – на 3-х гектарах будут созданы дороги. Реконструируются 5 улиц общей протяженностью 6,1 км – проспект Наримана Нариманова, улицы Балабабы Меджидова, Абдуллы Шаига, Мирзааги Алиева и Физули. По окончании всех работ старая «Советская» приобретет новый облик, улучшит экологию и повысит архитектурно-градостроительную привлекательность столицы.

Понимают это и жители расположенных на проспекте Наримана Нариманова и прилегающих к нему улицах домов, которые готовы потерпеть связанные с реконструкцией временные неудобства.

Но, к сожалению, на этой неделе в судьбе жильцов самого крупного дома на реконструируемой территории – 15-этажной новостройки, расположенной на улице Чингиза Мустафаева, 43, - произошли неприятные изменения.

Об этом они сообщают в своем обращении, опубликованном накануне.

«Всех жильцов дома – а это 25 семей – собрали неизвестные люди, представившиеся членами комиссии по переселению. Они заявили, что мы должны съехать из своих квартир, которые забирают для государственных нужд. Компенсацию назвали в 1800 манатов за квадратный метр отремонтированной жилплощади и 1400 манатов – неотремонтированной. Естественно, все жильцы протестуют. После того как построят парк, наш дом будет самым престижным зданием в центре парка. Здесь имеются 3- и 4-комнатные квартиры, а минимальная жилплощадь составляет 165 квадратных метров. Никто не хочет переезжать. Нам деньги не нужны, мы хотим свой дом!» - говорится в обращении жильцов.

«Мы уже интересовались – за ту сумму компенсации, что нам предлагают, в этом районе квартиру не купишь. Что будет с домом – тоже непонятно. Сначала говорили, что его не снесут, а теперь - что дом идет под снос. А в нашем здании миллионеров нет, мы покупали квартиры давно, когда цены на недвижимость были ниже. Где мы еще найдем дом с такой панорамой и условиями? Люди вложили деньги в квартиры и ремонт, а сейчас нас хотят лишить этого имущества», - горестно заявляют жильцы.

Отметим, что 54-квартирный дом, построенный «Хазри МТК», был заложен в 2004 году, а достроен в 2008 году. На ранее обнародованной ОАО «Азеравтойол» видеопрезентации плана реконструкции проспекта Наримана Нариманова дом отмечен и вполне органично вписывается в припарковую зону.

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Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» (ведущего реконструкцию проспекта Наримана Нариманова) Анар Наджафли, их структура выселением жильцов не занимается.

«Могу сказать, что «Азеравтойол» не имеет к этому никакого отношения», - подчеркнул А.Наджафли.

В свою очередь, в Исполнительной власти Ясамальского района 1news.az подтвердили, что жильцам дома направлены извещения о необходимости их выселения, но отметили, что непосредственно этим вопросом занимается комиссия по переселению при ИВ Баку.

Руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Наиля Мамедова, традиционно, не ответила на неоднократные звонки… (дозвониться в этот госорган – это, вообще, какая-то утопия!)

Тем временем в доме уже отключили электричество.

Жильцы дома направили обращение к Президенту Азербайджана с просьбой найти справедливое решение по данному вопросу.

1news.az будет отслеживать ситуацию.

Тимур Рзаев