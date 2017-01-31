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Общество

На кругу Бешмяртябя начата прокладка продолжения улицы Физули – ФОТО 31.01.2017 14:39

На кругу у Бешмяртябя (площади Физули) начато строительство продолжения улицы Физули с круга наверх до проспекта Наримана Нариманова (бывшая «Советская»).

Как сообщает 1news.az, в рамках этого уже сносится часть парка перед зданием  (возле подземного пешеходного перехода), на ней будет проложена новая часть улицы Физули.

Глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли заявил 1news.az, что полностью работы завершить планируется до конца 2017 года.

Напомним, что 1news.az подробно осветил все масштабные изменения, предусмотренные в рамках реконструкции территории бывшей «Советской» в материале «Реконструкция «Советской» меняет облик столицы: Подробности масштабных изменений на дорогах Баку – ФОТО – ВИДЕО».

Тимур Рзаев, Э.Т.

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