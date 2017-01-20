В благотворительной организации «Счастливое будущее детей», деятельность которой направлена на оказание помощи детям с пороком сердца, был успешно прооперирован тысячный ребенок.

Операция была проведена в учебно-хирургической клинике Медицинского университета врачами Сеймуром Мусаевым, Мирали Меджидовым и Эльчином Исмаиловым, благодаря которым Дильшад Рзаева, ученица десятого класса, получила самый бесценный подарок – возможность жизнь.

По словам директора организации Наргиз Бабаевой-Керимовой, она отдала более девяти лет спасению этих маленьких беззащитных созданий, проведя множество бессонных ночей и переживая за каждого из них.

«Среди них – будущие врачи, педагоги, строители и защитники нашей Родины, и я благодарна всем людям, которые на протяжении всего этого времени помогали нам в столь нелегком деле, жертвуя финансовые средства. Если ребенок попадает под нашу опеку, я заведомо чувствую, что он будет спасен, и как только диагноз становится известен, начинаю сбор денег. Потому что знаю: всегда найдутся люди, которые окажут помощь, и ни один ребенок не останется без материальной и моральной поддержки», - говорит Наргиз ханум в беседе с корреспондентом 1news.az.

По словам Н.Бабаевой, в своей благотворительной деятельности она нашла смысл жизни, не представляя, что когда-нибудь перестанет этим заниматься. И когда у нее спрашивают, остается ли при таком загруженном графике время на собственных детей, она отвечает, что в ее семье царят уют и покой, потому что благие дела не остаются незамеченными Всевышним.

Отметим, что организация была основана в 2006 году, а в 2009-ом – официально зарегистрирована Министерством юстиции. Операции проводятся не только в Азербайджане, но и в Украине, Турции, Иране. Основной целью организации является оказание медицинской помощи детям с пороком сердца, а также решение различных социальных и жилищных проблем нуждающихся людей.

Лейла Мамедова

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