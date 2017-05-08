8 мая исполняется двадцать пятая годовщина со дня оккупации армянскими бандформированиями древнего культурно-исторического центра Азербайджана – города Шуша.

7-8 мая 1992 года город с 250-летней историей, основанный на земле Карабаха потомком династии Джаванширов Панах Али ханом, был захвачен армянами и практически стерт с лица земли. В результате оккупации Шушинского района 23156 азербайджанцев были изгнаны из своих мест постоянного проживания и тем самым была завершена этническая чистка в Нагорном Карабахе, где не осталось ни одного азербайджанца.

Напомним, что исторически судьба города, находящегося в сердце Карабахского ханства, в выгодном географическом положении, складывалась очень сложно и драматически. На протяжении многих лет — с 1751 по 1797 годы — город подвергался разрушительным нападкам персидских Магомеда Гасан хана Каджара, Фатали хана Афшара и Ага Магомед шаха Каджара, но не сдавался. Карабахское ханство по инициативе Ибрагима Халил хана Шушинского в 1805 году вступило под покровительство Российской империи в надежде обрести покой и благоденствие. Но у царской России были свои колониальные планы по отношению к Кавказу и к стратегически важному Карабахскому ханству. В течение 19-20 веков проводилась планомерная переселенческая политика, в результате которой появившиеся тут армяне очень скоро присвоили древнюю албанскую культуру, памятники культа и истории, и всеми силами стремились доказать свою «древность» на этой земле.

Колониальная политика России привела к тому, что азербайджанское население Шуши и Карабаха было сведено до минимума и заменено армянскими переселенцами из Персии и Османской Турции.

В Шуше в свое время было зафиксировано огромное количество материально-культурных ценностей Азербайджана. Практически разрушена сегодня Шуша, официально объявленная еще в 1977 году историко-архитектурным заповедником. До неузнаваемости изменен исконный облик города, а камни безжалостно снесенных ценнейших архитектурных памятников используются на строительных работах в Армении. Разрушаются и уничтожаются древнейшие азербайджанские памятники с 2000-летней историей. В довершение всего захватчики, видя, что разрушать больше нечего, принялись сносить стены старинной Шушинской крепости.

Вряд ли подобное видано в какой-либо мало-мальски цивилизованной стране мира — разрушаются и оскверняются кладбища, сносятся храмы, подвергаются грабежу и сжигаются музеи, расстреливаются статуи. Эти позорные и постыдные дела совершаются, как ни странно, на глазах у мировой общественности, которая оговаривает охрану исторических памятников своими международными документами, в том числе Гаагской конвенцией от 14 мая 1954 г. и Парижской конвенцией от 16 ноября 1977 г.

Но и этим не ограничиваются бесчинства оккупантов на захваченных землях Азербайджана. Армения превращает оккупированные территории соседнего государства в свалку радиоактивных отходов, о чем имеются конкретные достоверные факты. Этот некогда благодатный край, оказавшийся вне контроля цивилизованного мира, используется для производства и транзита наркотических средств, а заодно и как один из основных международных центров подготовки террористов.

Вот выдержка из распространенного Госдепартаментом США документа «Справка: история нагорно-карабахского конфликта» от 30 марта 2001 года: «..В мае 1992 года армянские и карабахские войска захватили Шушу (историческую столицу региона, населенную азербайджанцами) и Лачин, тем самым обеспечив географическую связь НК с Арменией». План захвата города Шуша стал результатом тщательно спланированного сценария, разработанного армянскими террористическими организациями, действующими во французском городе Лион и в столице Ирана - Тегеране. Эта версия подтверждается интервью армянского писателя 3ория Балаяна (который является заказчиком неоднократных взрывов в бакинском метро и построил себе дачу в оккупированном Агдамском районе из мраморных плит, вынутых с азербайджанских могил) французскому телеканалу «Антенн-Ш» в 1994 году.

Тот же Балаян в другом своем интервью газете «Le Progress» от 14 апреля 1994 года отметил: «...Первый план касательно Шуши был разработан 2 мая в Тегеране. А 3 мая мы уже знали, что Шуша в ближайшее время станет нашей». В иранском городе Исфагане в зале заседания армянской общины режиссер Ахмед Багир Ядигари тогда продемонстрировал свой документальный фильм о захвате Шуши и судьбе 114 азербайджанцев (речь идет о 114 азербайджанцах, содержащихся в шушинской тюрьме - ред.). Все они были зверски убиты. В Тегеране было запрещено демонстрировать эту ленту. Согласно газете «Кейхан», эти кадры (18-минутная лента) «были проданы сотруднику российского посольства, некоему Гудеву». По словам Ядигари, его потрясла расправа армянских боевиков над беззащитными людьми.

Отметим, что вскоре 37-летний режиссер Ахмед Багир Ядигари погиб в результате теракта (спланированной автокатастрофы).

Напомним, что в общей сложности с начала военных действий армянскими оккупационными силами в Карабахе, по предварительным подсчетам специалистов, разграблено, сожжено и разрушено более 876 населенных пунктов, около 7000 промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, более 153 тысяч единиц жилья общей площадью более 9 млн кв м, 4366 социально-культурных объектов, 616 средних школ, 242 дошкольных учреждения, 397 больниц, 10 поликлиник, 10 роддомов, 76 аптек, 4 санатория, 10 мечетей…

Азербайджанский народ никогда не забудет боли, нанесенной ему оккупантами, которая утихнет только после освобождения сердца страны – Карабаха и его жемчужины – города Шуша.

1news.az