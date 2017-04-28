В Москве началась встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Встреча организована по инициативе российской стороны в рамках процесса мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на определенном этапе к переговорам присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также спецпредставитель председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

«На встрече будут заслушаны позиции сторон нагорно-карабахского конфликта, а также будет проведен обмен мнениями о путях урегулирования», - сказала Захарова.

Нагорно-карабахский конфликт остается неразрешенным более 25 лет – Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана остаются под оккупацией армянских вооруженных сил.

Факт оккупации признан международными декларациями, однако Армения отказывается выводить свои войска. Посредничество ведется в формате Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве России, Франции и США. Российская сторона регулярно выступает и с личными инициативами по посредничеству в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

В марте Мария Захарова отметила, что Россия намерена продолжить свою посредническую миссию по взаимодействию со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на основе положений, изложенных в пяти совместных заявлениях президентов РФ, США и Франции.

«Параллельно в рамках согласованных тройкой подходов будут продолжены самостоятельные российские усилия с учетом особо близких отношений с Арменией и Азербайджаном, их глубокой предыстории, позволяющей откровенно обмениваться мнениями по ключевым вопросам», - заявила Захарова.

Елена Остапенко, Э.Т.