В пятницу, 28 апреля, в Москве состоится встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в рамках процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

На определенном этапе к переговорам присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ и спецпредставитель председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На встрече будут заслушаны позиции сторон нагорно-карабахского конфликта, а также проведен обмен мнениями о путях урегулирования», - сказала Захарова.

Отметим, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт остается неразрешенным более 25 лет – Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана остаются под оккупацией армянских вооруженных сил.

Факт оккупации признан международными декларациями, однако Армения отказывается выводить свои войска. Посредничество ведется в формате Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве России, Франции и США. Однако российская сторона регулярно выступает и с личными инициативами по посредничеству в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

1news.az