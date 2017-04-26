Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян проведут в Москве 28 апреля встречу, посвященную вопросам нагорно-карабахского урегулирования.

Об этом в среду сообщается на сайте МИД РФ.

О вероятности проведения встречи в подобном трехстороннем формате на днях говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава армянского МИД Эдвард Налбандян в эфире Общественного телевидения Армении на днях заявил, что есть общее понимание необходимости в новой встрече с главами МИД России и Азербайджана.

Отметим, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт остается неразрешенным более 25 лет - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему регионов Азербайджана остаются под оккупацией армянских вооруженных сил.

Факт оккупации признан международными декларациями, однако Армения отказывается выводить свои войска. Посредничество ведется в формате Минской группы ОБСЕ при сопредседательстве России, Франции и США. Однако российская сторона регулярно выступает и с личными инициативами по посредничеству в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

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Елена Остапенко, Э.Т.