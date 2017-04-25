USD1.7022
EUR1.8492
RUB0.0305
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 160.77
S&P 500 Index2 374.15
Nikkei 22519 079.33
Политика

В Баку проходит первый раунд переговоров по новому соглашению о сотрудничестве с Евросоюзом 25.04.2017 11:26

В среду, в Баку, проходит первый раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Евросоюзом.

Европейскую делегацию на переговорах возглавляет директор Внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточного партнерства Люк Девин, азербайджанскую сторону – замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Глава Делегации ЕС в Азербайджане Малена Мард не раз отмечала, что обе стороны связывают со следующим раундом переговоров большие амбиции.

Старт переговорам по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве был дан в Брюсселе 7 февраля, на следующий день после визита в Бельгию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так как в Брюсселе в феврале обсуждались лишь технические вопросы – график встреч сторон, последовательность обсуждаемых вопросов и прочее – этот раунд считают предварительным.

Переговоры будут идти по трем тематическим блокам – политика и безопасность; торговля и инвестиции; другие вопросы экономики, социальной, гуманитарной и культурной сфер. Начнутся обсуждения с политического блока и могут занять около двух лет.

Начало переговоров ожидалось более двух лет, но Еврокомиссия получила соответствующий мандат только в ноябре 2016 года.

Читайте по теме:

Посол: Азербайджан – первая страна, предложившая ЕС партнерский договор - ВИДЕО

Елена Остапенко, Э.Т.

129количество просмотров
В Баку проходит первый раунд переговоров по новому соглашению о сотрудничестве с Евросоюзом
Необходимость сотрудничества между странами исторически так глубоко никогда не чувствовалась – Зияфет Аскеров
Проведена демонстрация вооружения и техники, которые будут использованы на азербайджано-турецких учениях - ФОТО

Министерство обороны Азербайджана сообщает о проведении выставки образцов вооружения
Севиндж Фаталиева выступила на слушаниях в ПАСЕ: Необходимо обеспечить безопасность каждого ребенка
Мубариз Ахмедоглу: Три варианта последовательности выбора практического начала нагорно-карабахского урегулирования
Подразделения армянских вооруженных сил за сутки нарушили режим прекращения огня 115 раз

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 115 раз, сообщает Министерство обороны Азербайджана
Эльмар Мамедъяров о неприемлемости менять силой признанные на международном уровне границы государств
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомЛолита прокомментировала опубликованное СБУ откровенное фото – ФОТО – ОБНОВЛЕНОВ Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогазМатч «Реал» - «Барселона» в мемах – ФОТОЭкс-супруг модели Гюнай Мусаевой стал отцом во второй раз – ФОТОЭльнур Гусейнов презентовал в Сети новое видео – ВИДЕОФутболист бакинского «Интера» пропустит важный матч из-за свадьбыВ Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТОЗлатан Ибрагимович: «Только я решу, когда придет время остановиться» - ВИДЕОЭрдоган: Покой армянской общины особо значим для Турции

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля11:41 Натиг Алиев: «Для сохранения стабилизации на рынке необходимо продление соглашения о сокращении добычи»11:31 Турецкие ВВС уничтожили объекты террористов в Сирии и Ираке11:26 В Баку проходит первый раунд переговоров по новому соглашению о сотрудничестве с Евросоюзом11:18 В Баку рабочий сорвался со здания из-за сильного порыва ветра - ФОТО - ВИДЕО11:07 Необходимость сотрудничества между странами исторически так глубоко никогда не чувствовалась – Зияфет Аскеров11:02 Проведена демонстрация вооружения и техники, которые будут использованы на азербайджано-турецких учениях - ФОТО10:52 Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане - ФОТО10:45 Севиндж Фаталиева выступила на слушаниях в ПАСЕ: Необходимо обеспечить безопасность каждого ребенка10:34 Мубариз Ахмедоглу: Три варианта последовательности выбора практического начала нагорно-карабахского урегулирования10:25 Официальный курс маната ко всем валютам на 25 апреля10:18 Роман Григорчук: «Для чемпионства ты должен больше побеждать»09:59 В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТО09:55 Стартовал проект «Передвижной кабинет по избавлению от табакозависимости» - ФОТО09:49 Кадыров открыл фестиваль шашлыка в Чечне – ФОТО09:40 Подразделения армянских вооруженных сил за сутки нарушили режим прекращения огня 115 раз