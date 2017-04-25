В Баку проходит первый раунд переговоров по новому соглашению о сотрудничестве с Евросоюзом

В среду, в Баку, проходит первый раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Евросоюзом.

Европейскую делегацию на переговорах возглавляет директор Внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточного партнерства Люк Девин, азербайджанскую сторону – замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Глава Делегации ЕС в Азербайджане Малена Мард не раз отмечала, что обе стороны связывают со следующим раундом переговоров большие амбиции.

Старт переговорам по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве был дан в Брюсселе 7 февраля, на следующий день после визита в Бельгию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так как в Брюсселе в феврале обсуждались лишь технические вопросы – график встреч сторон, последовательность обсуждаемых вопросов и прочее – этот раунд считают предварительным.

Переговоры будут идти по трем тематическим блокам – политика и безопасность; торговля и инвестиции; другие вопросы экономики, социальной, гуманитарной и культурной сфер. Начнутся обсуждения с политического блока и могут занять около двух лет.

Начало переговоров ожидалось более двух лет, но Еврокомиссия получила соответствующий мандат только в ноябре 2016 года.

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Елена Остапенко, Э.Т.