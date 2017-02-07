Азербайджан и ЕС начинают переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве

Азербайджан и Евросоюз приступают во вторник, 7 февраля, к переговорам по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе накануне заявили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Совета ЕС Дональд Туск.

Это соглашение, которое находилось на стадии обсуждения около двух лет, заменит соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Оно призвано более полно отражать общие цели и задачи, которые стоят сегодня перед сторонами.

«С радостью заявляю, что завтра будет дан старт переговорам по новому соглашению между Европейским Союзом и Азербайджаном. Я желаю больших успехов ведущим переговоры», - заявил Дональд Туск накануне.

«Учитывая разделяемые нами новые глобальные политические и экономические интересы, вызовы, с которыми мы хотим бороться вместе, это новое соглашение расширит масштаб наших связей», - добавил он.

Долгожданный мандат на начало переговоров с Азербайджаном о деталях нового соглашения Еврокомиссия получила в середине ноября 2016 года.

Этот документ призван также стать альтернативой ассоциативному соглашению, которое Евросоюз планировал подписать со всеми странами-членами «Восточного партнерства». Однако геополитические изменения в мире привели к тому, что некоторые страны, в том числе Азербайджан, отказались от ассоциации с ЕС.

«Очень рад, что с завтрашнего дня мы приступаем к переговорам по новому соглашению. Сотрудничество между нами очень эффективное, очень искреннее и обладает большим потенциалом», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«Между нами идет весьма активный политический диалог, мы регулярно встречаемся и обсуждаем важные вопросы, касающиеся политического развития, политических реформ в нашей стране», - добавил глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев 5 – 6 февраля находился с визитом в Брюсселе, где состоялись встречи Президента с главой Совета ЕС Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, с руководителем Внешнеполитической службы ЕС Федерикой Могерини.

Ильхам Алиев также провел переговоры с Королем Бельгии Филиппом, с бывшим главой ПАСЕ и председателем Группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене ван дер Линденом.

Елена Остапенко, Э.Т.