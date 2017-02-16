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Политика

Министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генерального штаба ВС России – ФОТО 16.02.2017 17:09

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился 16 февраля с делегацией, возглавляемой первым заместителем министра обороны России – начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генералом армии Валерием Герасимовым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, приветствовав гостей, министр обороны отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на дружеских отношениях, взаимном доверии и эти отношения постоянно развиваются.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Министр подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках норм международного права.

Генерал армии В.Герасимов, также отметив, что связи двух государств имеют исторические корни и Азербайджан является важным партнером России, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества организации и проведения взаимных встреч военных представителей на высоком уровне.

Поблагодарив Азербайджан за организацию и непосредственное участие в конкурсе «Кубок Моря - 2017», который будет проходить в рамках «Армейских международных игр - 2017», гость отметил, что проведение подобных мероприятий служит повышению боеготовности личного состава, обмену опытом и созданию дружеских взаимоотношений между военнослужащими.

Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспектив развития связей в области военного образования и военной медицины, а также провели обмен мнениями относительно региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Генерал армии В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Джозефом Данфордом в Баку.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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