В Милли Меджлисе ответили на высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что Азербайджан должен стать российской губернией.

Высказывания Владимира Жириновского о том, что Азербайджан в качестве Бакинской губернии должен войти в состав России, неприемлемы.

Об этом во вторник, 14 февраля, на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Самед Сеидов.

По его словам, Жириновскому следовало бы постыдиться делать подобное заявление в преддверии 25-й годовщины Ходжалинского геноцида.

«Я не могу спокойно относиться к подобному высказыванию. Что касается статуса губернии, то Ереван больше подходит для этого, потому что Армения всегда была губернией. Армения была создана на азербайджанской земле, 95% населения ее были азербайджанцы. Это Армения может стать губернией Азербайджана», - сказал он.

Напомним, что ранее В.Жириновский в своем интервью в авторской программе «Чай с Захаром» указал, что РФ должна договариваться с США по вопросу восстановления Россией бывших границ СССР.

«Если бы я был президентом РФ, то сказал бы, Дональд, давайте договариваться по Китаю, Ирану. С нашей стороны мы будем мирным путем восстанавливать границы СССР. США в своей внешней политике заявят, что не будут реагировать на то, что происходит с бывшими советскими республиками, то есть торговля. Он бизнесмен, не хочет усиления Китая, мы тоже не хотим. Интересы РФ и США по Ирану также совпадают, потому что Иран представляет угрозу для РФ с юга», - сказал он, указав, что улучшение отношений с РФ выгодно самим США, тем более, сегодня нет угрозы коммунизма.

Он также указал, что будут ликвидированы все республики. «Вот Карабах, никогда они не решат, будет вечная война между Азербайджаном и Арменией. А когда мы всех возьмем, то не будет Карабаха, Азербайджана, будет Бакинская, Ереванская, Тифлисская губернии, Кутаисская, как при царе», - отметил он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.