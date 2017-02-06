Жириновский призывает договориться с Трампом по восстановлению СССР – ВИДЕО

Граждане стран, входивших в СССР, мечтают вновь о создании единого союза, уверен лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

В своем интервью в авторской программе «Чай с Захаром» он указал, что РФ должна договариваться с США по вопросу восстановления Россией бывших границ СССР.

«Если бы я был президентом РФ, то сказал бы, Дональд, давайте договариваться по Китаю, Ирану. С нашей стороны мы будем мирным путем восстанавливать границы СССР. США в своей внешней политике заявит, что не будет реагировать на то, что происходит с бывшими советскими республиками, то есть торговля. Он бизнесмен, не хочет усиления Китая, мы тоже не хотим. Интересы РФ и США по Ирану также совпадают, потому что Иран представляет угрозу для РФ с юга», - сказал он, указав, что улучшение отношений с РФ выгодно самим США, тем более, сегодня нет угрозы коммунизма.

В.Жириновский указал, что как только страны, входящие в СССР, увидят, что США не вмешиваются, сразу же изъявят желание воссоздания Союза.

«Мы за год-полтора восстановим бывшие границы СССР, и выстроим отношения с Ираном и Китаем, как хочется Трампу. Мы больше идем на уступки, чем он. Ему плевать на Прибалтику, Украину, Беларусь, Азербайджан, Казахстан. Ему наплевать на НАТО, на Евросоюз. Мы просто берем свое обратно, мирным путем», - сказал он.

Лидер ЛДПР указал, что граждане бывшего СССР помнят, как хорошо они жили при Советском Союзе.

«У нас великое преимущество, что советские коммунисты их прикармливали. Они вспоминают, что жили лучше 25 лет назад. У них раньше не было нищих, как сейчас. В Прибалтике все разбежались. Никто не будет мешать и Запад не испугается, потому что наши танки не идут на Берлин и Вену. Мы просто восстановим границы, тем более они были нарушены незаконно», - сказал он.

В.Жириновский также указал, что РФ не собирается никого кормить. «Мы никого кормить не будем, мы же будем брать их добровольно, присоединять, и они будут иметь гарантию безопасности. Культура и язык у них будут развиваться. Они смогут двигаться как граждане одной страны», - сказал он.

Он также указал, что будут ликвидированы все республики.

«Вот Карабах, никогда они не решат, будет вечная война между Азербайджаном и Арменией. А когда мы всех возьмем, то не будет Карабаха, Азербайджана, будет Бакинская, Ереванская, Тифлисская губерния, Кутаисская как при царе», - отметил он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.