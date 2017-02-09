Франция заинтересована в обмене опытом с Азербайджаном в сфере развития системы электронного правительства, предоставления государственных услуг населению, а также предлагает перейти на систему электронной документации.

Об этом заявил находящийся в Баку госсекретарь Франции по вопросам государственных реформ и упрощения Жан-Вэнсан Плясе.

«Франция предлагает Азербайджану переход на электронную документацию, что облегчит жизнь как обычных граждан, так и компаний. Переговоры об этом ведутся на уровне министров», - сказал госсекретарь на встрече с журналистами.

Сотрудничество в этой сфере, по словам Жана-Вэнсана Плясе, он обсуждал накануне на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также намерен обсудить на встречах в четверг в МИД Азербайджана.

В среду французская делегация посетила центры ASAN xidmet, госсекретарь встретился с председателем Госкомитета по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Инамом Керимовым.

Как отметил Плясе, у Франции имеются совместные проекты с ASAN xidmet, и сторонам есть, что предложить друг другу.

В частности, французской стороне интересен опыт Азербайджана в предоставлении выездных госуслуг населению в удаленных регионах страны, что осуществляется на специальных автобусах ASAN xidmet. Подобную услугу, по словам госсекретаря, планируется ввести и в некоторых регионах Франции.

В целом отношения между Францией и Азербайджаном Жан-Вэнсан Плясе охарактеризовал как крепкие и дружественные. Он также отметил, что французские компании широко представлены в Азербайджане, подчеркнул активный политический диалог между сторонами.

Как отметил Плясе, стороны регулярно обмениваются визитами на самом высоком уровне, что демонстрирует динамизм во взаимоотношениях двух стран.

Госсекретарь Жан-Вэнсан Плясе в рамках своего визита в Азербайджан в четверг ознакомился с работой французского лицея, отметив, что остался весьма впечатлен обликом и атмосферой в этом учебном заведении. Особо подчеркнул он наличие среди учеников лицея представителей самых разных национальностей, что, по его словам, демонстрирует укоренение принципа мультикультурализма в Азербайджане.

В программе визита Плясе – посещение совместного азербайджано-французского университета UFAZ, который функционирует с сентября 2016 года и готовит специалистов в сферах инженерных, нефтегазовых и компьютерных наук. Особенностью этого вуза является то, что его выпускники, учась в Баку, получат по окончании диплом Страсбургского университета.

Елена Остапенко, Э.Т.