Посольство Ирана расследует информацию о намерении сепаратистов выступить с гастролями в ИРИ

В посольстве Ирана внесли ясность в распространенную в армянских СМИ информацию о намерении музыкального коллектива сепаратистского Нагорно-Карабахского региона Азербайджана «Голоса Арцаха» выступить с гастролями в ИРИ.

«Наша позиция по этому вопросу ясна, мы не знаем ни о какой структуре под названием «Арцах», - заявил 1news.az глава пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане Мухаммедрза Наджафи.

По его словам, в Иране в связи с Днем Исламской революции на этой неделе выступают музыкальные группы из различных стран мира.

«Мы расследуем вопрос выступления этой группы в Иране. Посольство уже проинформировало Тегеран по данному вопросу», - сказал он.

Глава пресс-службы также заявил, что Иран выступает против изменения исторических и географических названий и придерживается норм международного права.

Эльшан Рустамов, Г.Р.