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В мире

Карабахские сепаратисты собираются с гастролями в Иран - ФОТО 07.02.2017 12:26

Музыкальный коллектив «Голоса Арцаха» из оккупированного армянами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана намеревается выступить с гастролями в Иране.

Об этом сообщила художественный руководитель музыкального коллектива Лира Кочарян, передают армянские СМИ.

По ее словам, коллектив получил приглашения выступить с гастролями из Москвы, Аргентины и Бразилии.

«Мы готовимся к участию в конкурсе «Новая волна 2017», собираемся снять клипы и примем участие в концертных программах, приуроченных ко дню победы», - сказала она.

Она отметила также, что в основной состав коллектива входят 13 человек. 

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов

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