Музыкальный коллектив «Голоса Арцаха» из оккупированного армянами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана намеревается выступить с гастролями в Иране.
Об этом сообщила художественный руководитель музыкального коллектива Лира Кочарян, передают армянские СМИ.
По ее словам, коллектив получил приглашения выступить с гастролями из Москвы, Аргентины и Бразилии.
«Мы готовимся к участию в конкурсе «Новая волна 2017», собираемся снять клипы и примем участие в концертных программах, приуроченных ко дню победы», - сказала она.
Она отметила также, что в основной состав коллектива входят 13 человек.
20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.
Эльшан Рустамов