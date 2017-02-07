МККК начал переговоры для организации встречи с находящимся в армянском плену азербайджанцем

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в соответствии со своим мандатом начал переговоры для организации встречи с находящимся в армянском плену азербайджанцем.

Как сообщила 1news.az глава пресс-службы представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, комитет внимательно отслеживает ситуацию.

«МККК готов посетить пленного, осуществить мониторинг условий содержания и обращения с ним, а также помочь ему наладить контакты со своей семьей и близкими», - заявила И.Гусейнова.

Отметим, что ранее армянской стороной была распространена информация о взятии в плен военнослужащего Эльнура Гусейнзаде.

Министерство обороны Азербайджана, комментируя эту информацию, заявило, что Эльнур Гусейнзаде, о котором пишут армянские СМИ, неоднократно нарушал воинскую дисциплину.

«Некоторое время назад он был демобилизован и в настоящее время не находится на военной службе», - говорится в сообщении Минобороны АР.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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