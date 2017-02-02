Минобороны внесло ясность в информацию армянских СМИ о пленении азербайджанского военнослужащего

Распространенная армянской стороной информация о якобы провокации 1 февраля подразделений Вооруженных сил Азербайджана на линии фронта и потерях не соответствует действительности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, на линии фронта активного боестолкновения не происходило.

В оборонном ведомстве также внесли ясность в распространенную армянской стороной информацию о пленении военнослужащего Эльнура Гусейнзаде.

«Эльнур Гусейнзаде, о котором пишут армянские СМИ, неоднократно нарушал военную дисциплину и ввиду того, что не выходил на службу, некоторое время назад был демобилизован, в настоящее время он не находится на военной службе», - говорится в сообщении Минобороны.

Эльшан Рустамов, Г.Р.