USD1.9068
EUR2.0511
RUB0.0321
Brent55.54
WTI53.18
Золото1 198.69
S&P 500 Index2 298.37
Nikkei 22519 351.24
Политика

Увеличивается число ученых, вставших на защиту подвергшегося преследованиям армян историка Шухрата Саламова 26.01.2017 17:05

Шухрат Саламов на сегодняшний день является единственным узбекским историком, раскрывшим в своих произведениях полную картину преступлений националистической партии «Дашнакцутюн» в историческом Туркестане.

Об этом говорится в обращении доктора исторических наук, заведующей кафедрой «История Узбекистана и политических дисциплин» Ташкентского химико-технологического института Шохистахон Ульжаевой, направленном директору Института истории НАНА Ягубу Махмудову.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на отдел по связям с общественностью Института истории НАНА, письмо было направлено в связи с гонениями армянских националистов и их пособников на узбекского исследователя Шухрата Саламова.

Ш.Ульжаева указывает, что Ш.Саламов в своих книгах и статьях не делает ударения на ущербность армянского народа, а конкретно обращает внимание на националистическую, террористическую и преступную деятельность организаций, которые осуществляли свои акты от имени армянского народа, который сам пострадал от этих вакханалий.      

Историк Ш.Ульжаева отмечает: «Многие обычные читатели даже не знали некоторые нюансы трагических событий, происходивших в 1918 году в историческом Туркестане, общеизвестные профессиональным историкам. Актуальная сторона исследований Ш.Саламова заключается в том, что он, как историк, сделал профессиональный анализ событий, в основном ссылаясь на труды известных армянских, русских и европейских ученых, при этом сумел четко провести исторические параллели с событиями 1918 года в Туркестане и на Южном Кавказе. В данный момент Ш.Саламов с документалистами Узбекистана осуществляет подготовку документального фильма о событиях 1918 года и нагорно-карабахского конфликта, занимается изданием своих книг на узбекском языке».                                                                 

Подытоживая письмо, доктор исторических наук Ш.Ульжаева отмечает, что Ш.Саламов не является оппозиционером и противником правительства Узбекистана. Он является первым узбекским студентом, который, сдав экзамены экстерном, получил диплом высшего образования в Турции, и как независимый историк-публицист работает над воспитанием патриотических чувств узбекской молодежи.

Напомним, что вот уже несколько дней как началось преследование армянами известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Как ранее сообщал 1news.az, армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана  возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа), а его дом подвергся нападению.

Армяне хотят привлечь автора книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» за якобы разжигание межнациональной розни. Одновременно армянские СМИ стали активно проводить кампанию против историка.

Следует отметить, что ранее в редакцию 1news.az поступила статья сотрудника отдела по связям с общественностью Института истории НАНА Лятифа Мустафаева, направленная на защиту друга Азербайджана Шухрата Саламова.

 Читайте также:

Историки Азербайджана встали на защиту Шухрата Саламова

Эльмира Ахундова об угрозах в адрес Шухрата Барласа и фактах преследования армянами друзей Азербайджана 

Многоликий армянский терроризм: кровавая резня в Ферганской долине

Историк Шухрат Барлас: «В Туркестан переселили дашнаков, которые раньше убивали мирное население на Кавказе»

Появились новости от подвергшегося преследованию армян узбекского историка Шухрата Саламова 

Эльшан Рустамов, Г.Р.

212количество просмотров
Увеличивается число ученых, вставших на защиту подвергшегося преследованиям армян историка Шухрата Саламова
Азербайджан и Иран довольны состоянием двусторонних отношений
Армянская сторона представляет ложные сведения о своих потерях - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана указывает на ложность цифр, предоставленных армянской стороной о числе раненых в ВС Армении
Начинается этап великого возвращения - ФОТО
Самые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТО
Военный эксперт: «Решение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы — реальный результат апрельских боев»

Подписание Распоряжения о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района — реальный результат апрельских боев
Азербайджанский депутат в ПАСЕ: Ложь армянских медиа препятствует решению карабахского конфликта
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Арабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТОУволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОЗадержанные лондонской полицией бортпроводники AZAL отпущены – ОБНОВЛЕНОУправление полиции: «Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил…» – ФОТОБакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТОСамые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТОДочь Майкла Джексона рассказала про смерть отца, изнасилование и попытки суицида – ФОТОВ Баку бывший майор полиции бросился с 8-го этажа – ВИДЕОПсихотерапевт Даянет Рзаев покончил с собойВынесен приговор Талеху Багирову и Фуаду Гахраманлы

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января17:48 Суд Греции отказался экстрадировать путчистов в Турцию17:40 Дорожная полиция прокомментировала скандальные обвинения оштрафованного водителя17:32 Бинали Йылдырым: Бессмысленная война в Сирии должна быть прекращена17:24 Поставщик рыбы требует от покупателя одного из супермаркетов Баку 100 тысяч манатов за критику – ФОТО17:20 Кампания от Unibank Mobile продолжается17:16 Сын Иванки Трамп ползает по Белому дому – ВИДЕО17:11 Календарь матчей U-2117:08 В Баку проведена спецоперация: задержаны мужчины, шантажировавшие женщин порочащими их данными17:05 Увеличивается число ученых, вставших на защиту подвергшегося преследованиям армян историка Шухрата Саламова16:55 Роман Григорчук: «Второе место для «Габалы» будет хорошо. Но чемпионство - это чемпионство»16:47 «Вместо Нуланд»: чего ждать от назначения помощником госсекретаря бывшего посла США в Армении?16:45 Зарубежные историки осветят тему депортации и геноцида мусульман со стороны армянских националистов16:41 Наблюдательный совет «Нефтчи» собирается16:38 Парламент Дании принял резолюцию о т.н. «геноциде армян»16:35 Главный тренер «Аданаспора»: «Все знают Рейналдо»