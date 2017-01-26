Увеличивается число ученых, вставших на защиту подвергшегося преследованиям армян историка Шухрата Саламова

Шухрат Саламов на сегодняшний день является единственным узбекским историком, раскрывшим в своих произведениях полную картину преступлений националистической партии «Дашнакцутюн» в историческом Туркестане.

Об этом говорится в обращении доктора исторических наук, заведующей кафедрой «История Узбекистана и политических дисциплин» Ташкентского химико-технологического института Шохистахон Ульжаевой, направленном директору Института истории НАНА Ягубу Махмудову.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на отдел по связям с общественностью Института истории НАНА, письмо было направлено в связи с гонениями армянских националистов и их пособников на узбекского исследователя Шухрата Саламова.

Ш.Ульжаева указывает, что Ш.Саламов в своих книгах и статьях не делает ударения на ущербность армянского народа, а конкретно обращает внимание на националистическую, террористическую и преступную деятельность организаций, которые осуществляли свои акты от имени армянского народа, который сам пострадал от этих вакханалий.

Историк Ш.Ульжаева отмечает: «Многие обычные читатели даже не знали некоторые нюансы трагических событий, происходивших в 1918 году в историческом Туркестане, общеизвестные профессиональным историкам. Актуальная сторона исследований Ш.Саламова заключается в том, что он, как историк, сделал профессиональный анализ событий, в основном ссылаясь на труды известных армянских, русских и европейских ученых, при этом сумел четко провести исторические параллели с событиями 1918 года в Туркестане и на Южном Кавказе. В данный момент Ш.Саламов с документалистами Узбекистана осуществляет подготовку документального фильма о событиях 1918 года и нагорно-карабахского конфликта, занимается изданием своих книг на узбекском языке».

Подытоживая письмо, доктор исторических наук Ш.Ульжаева отмечает, что Ш.Саламов не является оппозиционером и противником правительства Узбекистана. Он является первым узбекским студентом, который, сдав экзамены экстерном, получил диплом высшего образования в Турции, и как независимый историк-публицист работает над воспитанием патриотических чувств узбекской молодежи.

Напомним, что вот уже несколько дней как началось преследование армянами известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Как ранее сообщал 1news.az, армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа), а его дом подвергся нападению.

Армяне хотят привлечь автора книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» за якобы разжигание межнациональной розни. Одновременно армянские СМИ стали активно проводить кампанию против историка.

Следует отметить, что ранее в редакцию 1news.az поступила статья сотрудника отдела по связям с общественностью Института истории НАНА Лятифа Мустафаева, направленная на защиту друга Азербайджана Шухрата Саламова.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.